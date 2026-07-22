Nằm ẩn mình dưới chân núi Bukhansan, cách trung tâm thủ đô Seoul khoảng 50 phút di chuyển bằng xe bus, làng Eunpyeong Hanok là một trong những địa điểm du lịch hút khách nhờ vẻ đẹp truyền thống xen lẫn hiện đại, không gian thoáng đãng, mang lại cảm giác bình yên.

Ngôi làng được xây dựng cách đây hơn chục năm, quy mô hơn 150 căn hanok (kiểu nhà ở truyền thống của người Hàn Quốc) với lối kiến trúc đặc trưng là mái ngói cong, hiên rộng và tường gỗ.

Trong đó, một số hanok được sử dụng để kinh doanh quán cà phê với tầm nhìn mở rộng ra ngôi làng hay làm địa điểm lưu trú, đón khách tới trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt như người bản địa, học các nghề thủ công truyền thống khác nhau…

“So với các ngôi làng hanok nổi tiếng khác ở Hàn Quốc, làng Eunpyeong Hanok không đông khách bằng.

Song, chính điều này giúp khách du lịch khi tới đây càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp tĩnh lặng, thuần khiết của làng, thong thả chiêm ngưỡng những công trình mang đậm kiến trúc truyền thống của xứ sở kim chi”, Đặng Quang Vinh (SN 1996) – du khách đến từ Đà Nẵng, nhận xét.

Không giống những điểm du lịch khác thường nóng bức vào mùa hè, làng Eunpyeong Hanok lại mang đến trải nghiệm mát mẻ và thư giãn nhờ vị trí gần núi, cây xanh tỏa bóng mát dọc các lối đi

Có dịp ghé thăm làng Eunpyeong Hanok vào năm ngoái, Vinh không khỏi ấn tượng trước khung cảnh có sự khác biệt lớn so với các làng hanok khác.

Bởi làng nằm ngay dưới chân núi Bukhansan, được quy hoạch khoa học và đồng bộ, “trăm nhà như một” nên du khách có thể tự do đi dạo qua những con phố rộng rãi, hít hà bầu không khí trong lành và chiêm ngưỡng các căn hanok độc đáo.

“Cảnh quan thoáng đãng đến độ bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm những ngôi nhà mái ngói xếp lớp với phông nền là ngọn núi hùng vĩ phía sau, mang vẻ đẹp nên thơ.

Điều ấn tượng nữa là điểm đến này không quá đông đúc nên du khách không lo cảnh chen chúc hay chờ đợi, có thể thoải mái dừng chân, chụp hình ở bất cứ đâu”, chàng trai trẻ miêu tả.

Chàng trai Đà Nẵng dành trọn một buổi chiều tham quan và khám phá ngôi làng "trăm nhà như một"

Để tới làng Eunpyeong Hanok, từ Seoul, du khách có thể lựa chọn di chuyển theo 3 hình thức, gồm: tàu điện ngầm, xe buýt hoặc taxi.

Quãng đường đến làng khá thuận tiện, chỉ mất khoảng 20-50 phút tùy phương tiện. Từ đây, du khách có thể dễ dàng đi bộ khám phá nhiều điểm tham quan lân cận như men theo các đường mòn lên núi, ghé bảo tàng Hanok Eunpyeong, tham quan ngôi đền gần đó hoặc vãn cảnh chùa Jingwansa.

Quán cà phê nổi tiếng với tầm nhìn bao trọn khung cảnh làng Eunpyeong Hanok

Ngoài ra, du khách cũng có thể kết hợp thư giãn tại các quán cà phê và nhà hàng với tầm nhìn “triệu view”.

“Du khách thoải mái tản bộ trong làng và vãn cảnh chùa vì địa điểm này mở cửa miễn phí. Tuy nhiên, nếu muốn tham quan bảo tàng Hanok hoặc trải nghiệm ăn uống tại các cửa hàng, quán cà phê…, du khách cần chi trả thêm”, Vinh chia sẻ.

Điều thú vị là ngôi làng này cũng thường xuyên được chọn làm cảnh quay trong các bộ phim Hàn Quốc bởi sự thanh lịch, sang trọng và nét truyền thống hài hoà.

Trong đó, làng từng làm bối cảnh xuất hiện trong loạt phim Hàn nổi tiếng như Ghost Doctor (Bác sĩ ma), Flower of Evil (Hoa của quỷ), My Roommate is a Gumiho (Bạn cùng phòng là cáo chín đuôi) hay Goblin (Yêu tinh), The Heirs (Những người thừa kế).

Ngôi làng này từng là bối cảnh của nhiều bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng

Vinh lưu ý, vì làng vẫn là khu dân cư nên du khách tới đây cần giữ yên lặng khi di chuyển qua các ngõ nhỏ và không tự ý vào khuôn viên nhà riêng của cư dân.

Để thuận tiện tản bộ tham quan làng, du khách nên ưu tiên dùng giày thể thao hoặc giày đi bộ vì địa hình ở đây có nhiều đoạn dốc và lối đi lát đá.

Đồng thời nên cài đặt ứng dụng Naver Map hoặc KakaoMap để tìm đường chính xác khi khám phá làng thay vì dùng Google Maps.

Các khu vực dịch vụ trong làng thường đóng cửa khá sớm nên thời điểm lý tưởng để du khách bắt đầu hành trình là từ sáng đến chiều.

Đặc biệt, du khách tuyệt đối không xả rác và tuân thủ các quy tắc bảo tồn tại khu di tích, đặc biệt là chùa Jingwansa.

Ảnh: Đặng Quang Vinh