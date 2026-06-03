Một góc khu vườn xung quanh nhà của chị Liên

Khu vườn tuổi thơ

Trong không gian yên tĩnh của vùng ngoại ô Berlin (Đức), chị Trần Liên (SN 1977) bắt đầu ngày mới bằng việc dạo quanh khu vườn rực rỡ sắc hoa, ngập tràn cây trái. Không gian xanh này là thành quả của mong muốn tái hiện khu vườn tuổi thơ mà chị luôn ấp ủ.

Thuở nhỏ, chị Liên sống tại một vùng quê của tỉnh Nam Định cũ. Lúc ấy, gia đình chị có khu vườn rộng để đào ao thả cá, nuôi gà, chăn lợn, trồng đủ loại cây trái…

Chị Liên tự thiết kế, chăm sóc không gian xanh nơi mình đang sống để thỏa ước mong tái hiện khu vườn ký ức tuổi thơ

Lớn lên, chị chuyển đến Hà Nội sống trong căn nhà 3 tầng. Không gian xanh của chị bị thu hẹp, chỉ còn gốc hoa giấy trước sân cùng vài chậu cây nhỏ trên sân thượng. Vì vậy, chị luôn mơ về khu vườn đầy hoa trái như ngày thơ bé.

Năm 2005, chị Liên sang Đức làm nghiên cứu sinh rồi định cư tại đây. Khi đủ điều kiện, vợ chồng chị mua đất, xây nhà ở ngoại ô thủ đô Berlin. Lúc bắt tay làm nhà, chị nghĩ ngay đến việc thiết kế khu vườn mơ ước.

Khi làm vườn, chị trải nhiều cỏ để tạo mảng xanh, làm sân chơi cho các con

Chị Liên chia sẻ: “Tôi yêu cây cỏ, hoa lá và luôn mong có một khu vườn như thời thơ ấu. Vì vậy, ngay từ khi xây nhà, tôi đã tự lên ý tưởng thiết kế khu vườn cho riêng mình.

Trên khu đất rộng khoảng 500m2, tôi dành 350m2 để làm vườn, chia thành nhiều khu vực chức năng như trồng cây ăn quả lâu năm, rau theo mùa, thảm cỏ, vườn hoa và các tiểu cảnh trang trí.

Tôi không trồng cây theo cảm hứng mà tự lập bản quy hoạch chi tiết, đồng thời tìm hiểu kỹ loại cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương và nhu cầu của gia đình. Để giảm thiểu sức lao động, tôi đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động, sử dụng robot để cắt cỏ…”.

Chị dành một khu vực trồng các loại rau quê nhà Việt Nam

Được thiết kế, chăm sóc tỉ mỉ, khoa học, khu vườn của chị Liên nhanh chóng thành hình, phát triển xanh tốt. Hiện nay, tại khu vực trồng cây ăn quả lâu năm, những cây táo, nho, lê, anh đào, dâu… đã lúc lỉu trái.

Ngoài ra, chị trồng nhiều loại cây ăn quả lâu năm

Vườn rau dọc theo mái hiên nhà - nơi chị trồng tía tô, ngải cứu, bí đỏ và các loại rau phổ biến của quê hương Việt Nam cũng xanh um, tươi tốt. Khu vực trồng hoa cũng rực rỡ sắc màu.

Ngoại trừ mùa đông, khu vườn của chị lúc nào cũng chìm trong vẻ đẹp của màu hoa hồng, đỗ quyên, cẩm tú cầu, oải hương, các loại cúc, lưu ly, dạ yến thảo, phong lữ…

Thỏa đam mê

Chị Liên đặc biệt thích hoa hồng nên loài hoa này xuất hiện nhiều nhất trong vườn. Hiện, vườn của chị có khoảng 50 loại hoa hồng với nhiều giống nổi tiếng như: David Austin, Pas De Deux, Catalina…

Chị Liên đặc biệt thích hoa hồng nên loài hoa này chiếm số lượng lớn trong vườn nhà

Dù sở hữu khu vườn với nhiều loại cây trồng, chị Liên không quá vất vả trong việc chăm sóc nhờ thiết kế khoa học và ứng dụng các thiết bị hỗ trợ.

Để có nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, chị không sử dụng phân bón hóa học. Vào mùa đông, khi cây cối ngừng phát triển do tuyết phủ, chị tận dụng rác hữu cơ từ nhà bếp và rau củ hỏng để ủ làm phân, cải tạo đất cho mùa vụ tiếp theo.

Chị Liên cho biết, công việc chăm sóc vườn không mấy vất vả

Khi mùa đông qua đi, lượng rác hữu cơ này cũng kịp phân hủy, trở thành nguồn dinh dưỡng tự nhiên cho cây trồng. Với các loại cây ăn quả lâu năm, chị ưu tiên sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Sau nhiều năm chăm chút, khu vườn không chỉ mang đến không gian xanh mát cho ngôi nhà mà còn cung cấp nguồn rau, quả sạch quanh năm cho gia đình. Nhiều loại trái cây được chị chế biến thành mứt, siro, trong khi hoa được dùng để pha trà...

Một số loại hoa, trái cây còn được chị sử dụng làm mứt, siro, trà...

Hơn thế, khu vườn còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người yêu thiên nhiên nơi chị sinh sống. Hàng xóm tìm đến chị để hỏi về các loại hoa, xin giống cây, học kinh nghiệm thiết kế, chăm sóc vườn…

“Khu vườn thỏa mãn đam mê trồng cây, sống gần thiên nhiên của tôi. Hiện nay, tôi gần như tái hiện được khu vườn tuổi thơ khi còn ở Nam Định cũ.

Nhiều năm qua, tôi không phải đi chợ mua rau sạch, hoa tươi… bởi tất cả đã có trong vườn nhà.

Nhờ có khu vườn, nhiều năm qua, chị Liên không phải đi chợ mua rau, trái

Khu vườn không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch mà còn giúp cả gia đình tôi có sức khỏe tốt hơn về thể chất lẫn tinh thần. Sống giữa không gian xanh mát, trong lành khiến chúng tôi luôn cảm thấy thư thái và tràn đầy năng lượng.

Ngày nghỉ, tôi thường dành thời gian chăm cây, hoặc nằm trên chiếc võng mang từ Việt Nam sang, nhâm nhi tách trà, đọc sách và tận hưởng hương hoa, trái ngọt trong khu vườn của mình”, chị Liên bộc bạch.

Ảnh: NVCC