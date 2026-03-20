Bỏ phố về quê

Tròn 1 năm kể từ ngày bỏ phố về quê (Đặng Giang, SN 1993, quê Tuyên Quang, hiện sống tại phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có cuộc sống hoàn toàn mới bên căn nhà nhỏ và khu vườn xinh đẹp. Cuộc sống ấy khác hẳn với những gì Giang từng hình dung khi còn sống và làm việc ở Hà Nội.

Không gian sống ở quê của Giang. Nguồn: Giang daily

Giang chia sẻ, cô đã có 13 năm sống ở Thủ đô, trong đó có 4 năm học đại học và 9 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông.

Khi có công việc ổn định, Giang đã học cách quản lý kinh tế. Mỗi tháng, cô đều chia số tiền lương nhận được thành từng khoản nhỏ, một phần để phục vụ nhu cầu sống, một phần bỏ vào hũ tiết kiệm.

Trong nhiều năm, cô kiên trì làm việc (có khoảng thời gian làm cùng lúc 2-3 công việc) và tích lũy với mục tiêu lớn là mua một căn chung cư ở Hà Nội.

“Mua nhà Hà Nội từng là giấc mơ của tôi. Tuy nhiên, số tiền kiếm được so với chi phí sinh hoạt đắt đỏ và giá nhà ở Thủ đô thực sự không thấm vào đâu. Tôi chẳng tiết kiệm được là bao, giấc mơ mua nhà Hà Nội cũng ngày càng xa vời”, Giang chia sẻ.

Giang thừa nhận, cuộc sống ở Hà Nội của cô không quá khó khăn. Dù nhiều lúc thấy áp lực và xô bồ, cô vẫn có thể giải tỏa bằng những chuyến du lịch vui vẻ bên bạn bè.

Tuy nhiên, cô cảm thấy mông lung. “Tương lai sẽ an cư lạc nghiệp bằng cách nào nếu không thể mua được nhà?”, trong lúc vô định, Giang tự đặt ra câu hỏi ấy và nghĩ đến chuyện bỏ phố về quê.

“Đầu năm 2024, ý nghĩ về quê sống của tôi càng mạnh mẽ khi công việc và cuộc sống có những thay đổi.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về cơ hội công việc ở quê, đồng thời xác định rõ khó khăn, thuận lợi nếu rời bỏ thành phố. Khoản tiền tiết kiệm được trong những năm qua giúp tâm lý tôi vững vàng hơn”, Giang nói.

Sống thảnh thơi trong căn nhà nhỏ

Cuối năm 2024, sau khi cân nhắc kỹ, Giang quyết định rời phố về quê. Thế nhưng, thay vì về Tuyên Quang sống cùng bố mẹ, cô về quê nội của mình ở Bắc Ninh để xây dựng cuộc sống mới.

Căn nhà và khu vườn xinh đẹp là tâm huyết của Giang

Ở đây có mảnh đất 180m2 do ông bà để lại cho bố mẹ Giang. Khi quyết định bỏ phố về quê, Giang đã được bố mẹ cho phép sử dụng mảnh đất ấy.

“Mảnh đất đó bị bỏ hoang nhiều năm qua nên cỏ mọc um tùm. Tôi về cải tạo lại từ đầu”, Giang kể.

Tháng 11/2024, Giang khởi công xây nhà trên mảnh đất đó. Căn nhà rộng 85m2 với 2 phòng ngủ, 1 phòng khách liền bếp, 1 nhà vệ sinh, 1 nhà kho đã hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Tháng 3/2025, Giang chính thức chuyển về nhà mới. Ngắm nhìn căn nhà mơ ước, nghĩ đến việc cải tạo phần đất còn lại thành khu vườn xinh đẹp, cô tràn đầy động lực.

Không gian sống xinh đẹp, tiện nghi

Công cuộc cải tạo khu vườn do Giang tự tay làm, mỗi ngày một chút. Cô cắt cỏ dại, san phẳng vườn, phân khu trồng rau, trồng hoa, sau đó cuốc đất, trộn phân và gieo trồng trên đó những hạt giống đầu tiên.

“Khu vườn của tôi rộng khoảng 90m2, được chia thành 2 phần, một phần trồng rau theo mùa, một phần trồng hoa và làm không gian thư giãn.

Việc cải tạo vườn có nhiều khó khăn, nhất là khoản bê vác đồ nặng. Thế nhưng tôi đã hoàn thành và giờ đây, mảnh đất hoang biến thành khu vườn xinh đẹp thế này”, Giang hạnh phúc nói.

Giang say mê chăm sóc khu vườn

Vườn rau của Giang mơn mởn quanh năm với những loại rau được trồng luân phiên theo mùa như rau muống, mồng tơi, rau bí, bầu, mướp, rau cải, xà lách, cà chua...

Nửa bên kia, những loài hoa xinh đẹp như hồng, cúc, cánh bướm... thay nhau khoe sắc khiến khu vườn bừng lên sức sống.

Giang may mắn tìm được công việc mới, có thể làm việc tại nhà. Mỗi ngày, cô dành phần lớn thời gian để hoàn thành phần việc được giao. Vào buổi chiều, cô sẽ chăm sóc khu vườn, làm những công việc như nhặt cỏ, trồng rau, tưới nước, bón phân, thu hoạch...

Ngoài ra, mỗi ngày còn cô dành khoảng 1 tiếng để thư giãn, thưởng thức một tách trà hay cà phê bên khu vườn xinh đẹp. Ngắm nhìn cây cối, hoa cỏ do chính tay mình trồng ngày một lớn với Giang là cảm giác phấn khích, vui vẻ vô cùng.

Những loại rau trái và hoa trong khu vườn của Giang

Quyết định bỏ phố về quê cho Giang cuộc sống mới, sinh động và màu sắc hơn. Cô thừa nhận, mức thu nhập ở đây không cao như ở Thủ đô, cũng không còn những chuyến du lịch sôi động bên bạn bè như trước đây...

Đổi lại, Giang được sống trong không gian yên bình, hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, ngắm nhìn hoa cỏ... cảm nhận rõ cuộc sống thực tại thay vì ngồi điều hòa 8 tiếng mỗi ngày.

“Mỗi một lựa chọn đều có được, có mất nhưng với tôi, kể từ khi về quê sống, thứ mất đi ít hơn thứ tôi nhận được rất nhiều”, Giang chia sẻ.

