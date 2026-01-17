Theo Sohu, sự kiện do anh Hà Đông Đông (29 tuổi), một người trẻ ở địa phương và cũng là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội khởi xướng. Ban đầu, anh chỉ định mời khoảng 500-600 người đến làng cùng chung vui, ôn lại không khí Tết truyền thống. Tuy nhiên, lượng người đổ về đã vượt xa mọi tính toán.

Sáng 15/1, ngay từ sớm, phòng livestream của Hà Đông Đông đã thu hút hơn 10.000 lượt theo dõi. Đến trưa, dòng người ùn ùn kéo về thôn Hà Gia Loan, một ngôi làng miền núi vốn yên tĩnh.

Con đường núi quanh co dẫn vào làng nhanh chóng bị xe cộ lấp kín, kéo dài tới hơn 2km. Nhiều người phải đi bộ hơn 20 phút mới có thể tiếp cận khu vực tổ chức sự kiện. Theo ghi nhận, có thời điểm tập trung từ 3.000 đến 4.000 người.

"Trong lịch sử, làng tôi chưa từng có nhiều người đến như vậy", Hà Đông Đông chia sẻ. Trước quy mô vượt kiểm soát, anh đã quyết định ẩn các video quảng bá được đăng tải trước đó trên mạng xã hội.

Đoàn người ùn ùn kéo đến ngôi làng sau lời mời đến thưởng thức món bánh dân dã truyền thống. Ảnh: Sohu

Mong muốn tạo không khí Tết đậm đà cho quê hương, Hà Đông Đông lựa chọn món bánh nếp truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết tại Tự Cống. Bánh này được làm từ bột gạo nếp bọc nhân thịt lợn.

Để chuẩn bị cho sự kiện, Hà Đông Đông đã mổ 3 con lợn, làm hơn 10.000 chiếc bánh, đồng thời mượn thêm bàn ghế từ các hộ dân xung quanh.

Lời mời được anh đăng tải trên mạng xã hội với mong muốn "gợi lại hương vị Tết tuổi thơ và góp phần quảng bá quê hương". Nhiều người con ở thị trấn lân cận đã chủ động ủng hộ hàng trăm chai nước uống và các phần thịt tươi ngon.

Tại khu vực tổ chức tiệc, 20 chiếc bàn được bày sẵn, 5 nồi lớn liên tục hấp bánh. Người tham dự cùng nhau gói bánh, chờ bánh chín rồi thưởng thức ngay tại chỗ. Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động như: bắt vịt, bắt cá, hái cam quýt, bắn pháo hoa.

Tuy nhiên, lượng người quá đông khiến toàn bộ số bánh và thực phẩm hết nhanh chóng. Hơn 10.000 chiếc bánh được phát hết trong thời gian ngắn, hàng nghìn cân cam quýt bị lấy sạch, hàng trăm chai nước uống và hơn 100 hộp thịt đều không còn.

Đáng tiếc nhất, nhiều người đến sau không còn cơ hội thưởng thức bánh do những người đến sớm đã mang đi. Điều này khiến Hà Đông Đông không khỏi day dứt và liên tục gửi lời xin lỗi.

"Lần sau tôi nhất định sẽ chuẩn bị kỹ và đầy đủ hơn", anh nói, đồng thời thừa nhận dù áp lực nhưng vẫn rất vui vì "không khí Tết xưa đã thực sự quay trở lại”.

Trước dòng người đông chưa từng có, người dân địa phương vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi. Nhiều hộ dân và tình nguyện viên trong vùng đã tự nguyện hỗ trợ, sẵn sàng chia sẻ nông sản mà không thu phí.

"Làng chúng tôi chưa bao giờ đông như thế này", một người dân tham gia hỗ trợ cho biết. Dù thực phẩm nhanh chóng hết sạch, nhưng không khí náo nhiệt khiến ai nấy đều cảm thấy phấn chấn.