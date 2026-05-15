Cặp đôi mặc đồ cô dâu chú rể tổ chức đám cưới bên giường bệnh của cha. Ảnh: People

Tháng 5/2025, chỉ một tuần sau khi đính hôn, cặp đôi Zuleika Hammond (34 tuổi) và Zachery Hammond (32 tuổi) nhận tin dữ.

Cha của Zachery Hammond - ông Joseph, bị chẩn đoán mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên, căn bệnh thoái hóa thần kinh nguy hiểm khiến sức khỏe suy kiệt nhanh chóng.

Ban đầu, hôn lễ của họ được lên kế hoạch tổ chức vào tháng 8/2026. Tuy nhiên, đến tháng 11/2025, tình trạng của ông Joseph chuyển biến xấu nghiêm trọng.

Cặp đôi lo lắng ông sẽ không thể chờ đến ngày cưới của con trai. Họ quyết định thay đổi ngày cưới sớm hơn dự định, People đưa tin mới đây.

"Chúng tôi nhận ra cha mình không còn nhiều thời gian. Do vậy, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới vào ngày 21/12/2025 để cha có thể tham dự", Zuleika chia sẻ.

Khi nghe tin đám cưới được tổ chức sớm, ông Joseph vô cùng xúc động. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt ông khiến mọi áp lực chuẩn bị gấp rút đều trở nên xứng đáng.

Tuy nhiên, biến cố tiếp tục xảy ra chỉ 10 ngày trước đám cưới. Tim của ông Joseph bất ngờ ngừng đập khoảng 15 phút. May mắn, ông được các bác sĩ cứu sống kịp thời. Sau đó, vài ngày trước đám cưới, ông lại phải trải qua một cuộc phẫu thuật và không thể rời bệnh viện.

Không muốn cha bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình, cặp đôi quyết định mang lễ cưới đến tận phòng bệnh.

Sáng ngày 21/12/2025, trong không gian nhỏ hẹp của bệnh viện, Zuleika và Zachery đã trao nhau lời thề nguyện bên giường bệnh của ông Joseph.

“Dù biết trước chúng tôi sẽ đến, nhưng khi nhìn thấy hai con trong trang phục cưới, cha vẫn bất ngờ và xúc động. Khoảnh khắc ấy trông cha thật rạng rỡ", Zuleika nói.

Đối với Zachery, giây phút đáng nhớ nhất là khi anh và vợ đứng hai bên giường bệnh, còn cha nắm chặt tay cả hai và nói ông hạnh phúc biết bao, yêu thương họ nhiều đến nhường nào.

Sau buổi lễ ngắn tại bệnh viện, cặp đôi tiếp tục đến địa điểm tổ chức tiệc cưới chính. Toàn bộ buổi lễ được phát trực tiếp qua Zoom để ông Joseph có thể theo dõi từ bệnh viện và trò chuyện cùng khách mời.

“Chúng tôi đặt máy ở cuối khán phòng để mọi người có thể chào hỏi ông khi vào dự đám cưới. Sau khi hoàn thành nghi thức, việc đầu tiên chúng tôi làm là chạy đến màn hình để gặp cha", Zachery cho biết.

Khoảng 2 tháng sau ngày cưới của các con, ông Joseph Hammond qua đời ở tuổi 64.

Dù quãng thời gian chuẩn bị đám cưới diễn ra đầy áp lực và vội vã, cặp đôi chưa từng hối tiếc vì quyết định tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định.

“Chúng tôi phải từ bỏ nhiều phong tục truyền thống. Tôi mua váy cưới chỉ 2 tuần trước lễ cưới, không có tiệc độc thân, cũng không có tuần trăng mật đúng nghĩa. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng bằng việc cha có mặt”, Zuleika nói.

Cho đến hiện tại, cặp đôi vẫn nghẹn ngào khi nhắc về lễ cưới đặc biệt của mình.