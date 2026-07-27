MS 2026.198

Chiều cuối tháng 7, sau gần nửa tháng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ông Đinh Bạt Quyền (67 tuổi, trú xóm Bắc Sơn, xã Phúc Lộc) lặng lẽ trở về căn nhà nhỏ giữa trang trại.

Vừa thấy ông về tới nhà, 3 cháu gái chạy ùa ra ôm chầm lấy ông. Người đàn ông gầy đi nhiều sau những ngày nằm viện nhưng vừa nhìn thấy các cháu, ông vẫn cố nở nụ cười rồi dang rộng vòng tay ôm cả 3 đứa trẻ vào lòng, vuốt tóc từng cháu, hỏi chuyện học hành rồi dặn dò đủ điều.

Sau nhiều ngày xa nhà, điều khiến ông trăn trở nhất không phải căn bệnh u gan vừa được phát hiện mà là tương lai của 3 đứa cháu đã sớm mồ côi cha.

Ở tuổi 67, ông Quyền được chẩn đoán mắc u gan. Ảnh: T.T

Ông Quyền có 3 người con trai nhưng số phận nghiệt ngã đã lần lượt cướp đi 2 người con.

Năm 2011, người con út Đinh Bạt Bảo (SN 1988) gặp tai nạn tàu hỏa trên đường tiễn bạn ra Hà Nội làm việc.

"Đứa con lúc đi còn khỏe mạnh, lành lặn, lúc trở về đã lạnh ngắt...", ông nghẹn giọng.

Nỗi đau chưa nguôi thì vài năm sau, vợ ông qua đời vì ung thư. Người con trai cả lập gia đình riêng, cuộc sống chỉ đủ trang trải, nên mọi hy vọng của ông khi ấy đều đặt vào người con trai thứ hai là anh Đinh Bạt Huy (SN 1985).

Hai con gái lớn của chị Thảo đang học lớp 12 và lớp 8. Ảnh: T.T

Để nuôi 3 con gái, vợ chồng anh Huy và chị Hoàng Thị Thảo (39 tuổi) làm đủ nghề, từ công nhân nhà máy gạch đến công nhân may mặc. Chắt chiu nhiều năm, vợ chồng anh chị vay mượn thêm để xây một căn nhà kiên cố, mong các con không còn cảnh ôm sách chạy lũ mỗi mùa mưa.

Thế nhưng, ước mơ giản dị ấy mãi mãi dang dở, bởi đầu năm nay, anh Huy đột ngột qua đời.

"Hôm đó tôi chuẩn bị đi làm thì thấy trong lòng bồn chồn nên quay lại phòng ngủ. Mở cửa ra đã thấy hai tay chồng nắm chặt, nghiến răng, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi...", chị Thảo nhớ lại.

Sau khi con trai mất, ông Quyền chuyển sang sống cùng con dâu để đỡ đần việc nhà và đưa đón 3 cháu đi học.

Là cựu chiến binh từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam vào năm 1977, ông Quyền bị thương do thủng ruột trong khi chiến đấu tại chiến trường, đến nay trong cơ thể ông vẫn còn nhiều mảnh đạn chưa thể lấy ra.

Vài tháng gần đây, ông liên tục đau ốm, sụt khoảng 5kg. Kết quả khám tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho thấy ông mắc u gan và viêm gan C. Sau gần nửa tháng điều trị, ông xin xuất viện, hẹn tái khám nhưng chưa biết khi nào mới quay lại.

"Không phải tôi không muốn chữa bệnh, nhưng con dâu vừa mất chồng, còn 3 đứa cháu đang đi học. Nếu tiếp tục điều trị, số tiền thuốc men, viện phí sẽ là gánh nặng quá sức đối với con dâu.

Tôi già rồi, nhưng các cháu còn cả chặng đường phía trước. Còn đồng nào thì để dành nuôi các cháu. Tôi đau thì cố chịu, sống được ngày nào hay ngày đó...", ông Quyền nói.

Chồng mất đột ngột, chị Thảo gồng gánh nuôi 3 con ăn học, chăm cha già bạo bệnh. Ảnh: T.T

Trong khi đó, chị Thảo cũng phải nghỉ việc vì mắc bệnh đau dây thần kinh tam thoa, đau cổ vai gáy và rối loạn lo âu.

"Tôi đang tính bán con trâu cái, tài sản đáng giá nhất của gia đình, để có tiền chữa bệnh cho bố", chị chia sẻ.

Hiện cả 5 ông cháu chủ yếu trông vào khoản trợ cấp thương binh khoảng 1,8 triệu đồng mỗi tháng của ông Quyền, trong khi riêng tiền thuốc của ông gần 3 triệu đồng. Mỗi lần cầm đơn thuốc, ông lại lặng lẽ cất đi vì không muốn con dâu tiếp tục vay mượn để điều trị cho mình.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Bắc Sơn cho biết, gia đình ông Đinh Bạt Quyền thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Hai người con trai lần lượt qua đời, bản thân ông mắc bệnh nặng, 3 cháu gái đều đang tuổi ăn học nên cuộc sống rất chật vật.

"Địa phương rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình ông Quyền có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn khó khăn này", bà Thanh chia sẻ.

Bạn đọc giúp ông Đinh Bạt Quyền có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.198 (ông Đinh Bạt Quyền) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Đinh Bạt Quyền theo địa chỉ: xóm Bắc Sơn, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0396883952

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