MS 2026.197

Ở thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, hỏi thăm gia đình chị Trần Thị Ngọc (SN 1984) và anh Dương Thanh Đông (SN 1978), ai ai cũng đều biết bởi gia cảnh quá đặc biệt.

Hai con của chị là Dương Thuận An (19 tuổi) và Dương Linh Chi (13 tuổi) đều mắc bệnh bại não bẩm sinh. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến thay quần áo đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của bố mẹ.

Năm 2007, khi đang làm công nhân tại Bình Dương, vợ chồng anh chị đón con trai đầu lòng Dương Thuận An. Đến 6 tháng tuổi, Thuận An không vận động, không thể ngồi, ánh mắt không còn phản ứng với mọi thứ xung quanh.

"Khi bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 thông báo con mắc bại não, tôi như chết lặng", chị Ngọc nhớ lại.

Không chấp nhận buông xuôi, anh chị đưa con về Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An điều trị. Tại đây, Thuận An được chẩn đoán mắc bại não bẩm sinh, chậm phát triển tâm thần kèm động kinh.

Thời điểm đó, thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tiền thuê trọ và vật lý trị liệu cho con lên tới 3 triệu đồng. Sau khi trở về Nghệ An, chị Ngọc nghỉ việc để đưa con đi viện, còn anh Đông làm phụ hồ với tiền công chỉ 35 nghìn đồng/ngày. Suốt 5 năm, gia đình bám trụ tại bệnh viện với hy vọng con có thể phục hồi.

Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh đến thay quần áo của Thuận An và Linh Chi đều phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của bố mẹ.

Năm 2013, chị Ngọc sinh con gái Dương Linh Chi. Nhưng khi mới 3 tháng tuổi, Linh Chi cũng xuất hiện những biểu hiện giống anh trai và được xác định mắc bại não bẩm sinh.

Gia đình tiếp tục thêm hai năm chạy chữa cho con gái. Tuy nhiên, bệnh tình không tiến triển, hai vợ chồng đành đưa cả hai con về nhà, duy trì điều trị bằng thuốc hằng ngày.

"Nhiều đêm nhìn hai con lên cơn co giật, tôi chỉ lo một ngày vợ chồng mình không còn đủ sức lao động thì sẽ không còn ai mua thuốc, thay bỉm, chăm sóc các con", chị Ngọc nghẹn ngào.

Nhìn Thuận An và Linh Chi như những đứa trẻ ngây ngô, ít ai biết hành trình chữa bệnh của vợ chồng chị Ngọc đã kéo dài gần 20 năm.

Gần 20 năm nay, chị Ngọc luôn bên cạnh tục trực chăm sóc Thuận An và Linh Chi

Hiện mỗi tháng, riêng tiền thuốc cắt cơn co giật cho hai con đã từ 4-5 triệu đồng. Cộng thêm chi phí bỉm, sữa và dinh dưỡng, gia đình cần khoảng 10 triệu đồng để duy trì việc điều trị và chăm sóc.

Trong khi đó, nguồn thu nhập duy nhất phụ thuộc vào công việc phụ hồ của anh Đông. Mỗi ngày công được khoảng 300 nghìn đồng, nhưng do các con thường xuyên trở bệnh, anh chỉ có thể làm khoảng 15 ngày mỗi tháng, thu nhập hơn 4 triệu đồng, chưa bằng một nửa chi phí thuốc men.

Để có tiền cứu con qua những đợt nguy kịch, vợ chồng anh chị đã vay 80 triệu đồng từ Hội Phụ nữ và 40 triệu đồng từ ngân hàng.

Thuận An và Linh Chi bị khuyết tật trí tuệ nặng

Ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Khánh cho biết, gia đình chị Trần Thị Ngọc thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Hai con đều mắc bại não bẩm sinh, trong khi nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào lao động phổ thông nên cuộc sống hết sức chật vật.

"Địa phương rất mong các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để gia đình có thêm điều kiện chăm sóc, điều trị cho hai cháu", ông Tiến chia sẻ.

Bạn đọc giúp hai anh em Thuận An và Linh Chi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.197 (Thuận An và Linh Chi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Chị Trần Thị Ngọc (mẹ của Thuận An và Linh Chi) theo địa chỉ: Thôn Đồng Khánh, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0397108374.

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