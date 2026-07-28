MS 2026.199

“Chồng tôi mất chưa được 100 ngày, giờ đến lượt con trai bị tai nạn nguy kịch”, bà Lê Thị Ngoan (SN 1967) quê ở xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình, nghẹn ngào. Con trai của bà là Trịnh Cao Bách (37 tuổi), đang hôn mê trên giường bệnh.

Mỗi lần được vào phòng bệnh, dù biết con chưa nghe và hiểu hết được, bà Ngoan vẫn ghé sát động viên, sau đó lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở của con qua máy thở. Lúc này, bà Ngoan không mong gì hơn là giữ được tính mạng cho con trai mình.

Anh Bách sinh ra đã mắc não úng thủy bẩm sinh nên sức khỏe yếu, trí tuệ chậm phát triển, không thể làm việc nặng. Nhiều năm qua, anh chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ giúp cha mẹ những công việc đồng áng nhẹ. Cuộc hôn nhân cũng dang dở vì vợ chồng không có con, anh trở về sống cùng cha mẹ già.

Tai nạn nghiêm trọng khiến anh Bách bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu

Tháng 5/2026, cha anh là ông Trịnh Văn Thắng qua đời sau nhiều năm chống chọi với tai biến mạch máu não và bệnh tiểu đường. Tang cha chưa nguôi, chưa đầy hai tháng sau, tai nạn bất ngờ xảy đến với anh Bách.

Khoảng 20h ngày 26/6, trên đường đi bộ từ chợ Cồn Thoi về nhà, khi còn cách nhà không xa, anh Bách bị một xe đạp điện đi cùng chiều từ phía sau tông trúng khiến anh ngã đập đầu xuống đường và bất tỉnh.

Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, anh Bách được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Các bác sĩ cho biết, do có tiền sử não úng thủy bẩm sinh, anh Bách rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau nhiều ngày hồi sức tích cực, ngày 4/7 anh được phẫu thuật cấp cứu lấy khối máu tụ.

Chồng qua đời chưa tròn 100 ngày giờ đến lượt con trai bị tai nạn, bà Ngoan chỉ mong anh Bách tỉnh lại

Đến nay, vết mổ đã tương đối ổn định nhưng anh vẫn hôn mê, phải thở máy và ăn qua ống thông mũi. Dù đã xuất hiện một số phản xạ khi người thân gọi hỏi, nhưng bác sĩ nói tiên lượng vẫn rất nặng và cần điều trị kéo dài.

"Bách chịu nhiều thiệt thòi do bị bệnh từ nhỏ. Bố con mới mất, tôi cứ nghĩ hai mẹ con sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Giờ con nằm bất tỉnh thế này, tôi chỉ mong con tỉnh lại...", bà Ngoan nghẹn ngào.

Không chỉ chăm con, bản thân bà Ngoan cũng mang bệnh. Hơn 10 năm trước, bà từng phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Bệnh tái phát khiến sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động nặng.

Anh Bách còn hai người em là Trịnh Tuấn Anh (SN 1991) và Trịnh Thị Ngân (SN 1995) nhưng cả hai đều đã lập gia đình, cuộc sống khó khăn nên chỉ hỗ trợ được phần nào.

Theo xác nhận của chính quyền địa phương, anh Bách bị khuyết tật, mỗi tháng được hưởng trợ cấp xã hội

Để có tiền cứu con, bà Ngoan đã vay mượn họ hàng, người quen hơn 100 triệu đồng. Riêng chi phí thuốc và các khoản điều trị ngoài danh mục đã lên tới 83 triệu đồng, trong khi chi phí ca phẫu thuật sọ não khoảng 20 triệu đồng hiện gia đình vẫn chưa thanh toán hết. Căn nhà ở quê không còn tài sản nào có giá trị để cầm cố, trong khi chặng đường điều trị của anh Bách còn rất dài.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), sau khi phẫu thuật lấy máu tụ, hiện bệnh nhân Trịnh Cao Bách vẫn hôn mê, phải thở máy. Chi phí điều trị trung bình mỗi ngày khoảng 3 triệu đồng.

Ngoài số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng anh Bách được hưởng 750 nghìn đồng, chi phí điều trị mỗi ngày đối với anh là khoản tiền lớn, người mẹ già bệnh tật không còn cách xoay xở. Lúc này anh Bách rất cần vòng tay giúp đỡ từ cộng đồng để có cơ hội điều trị lâu dài.

Bạn đọc giúp anh Trịnh Cao Bách có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.199 (anh Trịnh Cao Bách) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Lê Thị Ngoan (mẹ của anh Trịnh Cao Bách) theo địa chỉ: Thôn Cồn Thoi 6, xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0363195160.

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