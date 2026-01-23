Theo đuổi với “tốc độ ánh sáng”

Phương Linh (SN 1988, Hà Nội) và Sam (SN 1988, người Pakistan) gặp nhau khi cả hai từng trải qua mối tình lâu dài nhưng không có kết quả.

Ở độ tuổi 37, khi đã nếm trải mùi vị của tình yêu và đổ vỡ, cả hai đều mong gặp được người hợp ý để đi đến hôn nhân. Bởi vậy, tiêu chí đầu tiên họ đặt ra khi tìm hiểu một ai đó là sự nghiêm túc, chín chắn, xác định đi cùng nhau dài lâu.

Cặp đôi nên duyên sau thời gian ngắn gặp gỡ

Quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò vào đầu năm 2025, Phương Linh và Sam thấy hợp ý. Sau những lần trò chuyện qua điện thoại, họ quyết định gặp nhau ngoài đời.

“Tôi gặp Sam lần đầu vào một ngày nắng nóng đỉnh điểm của Hà Nội. Trùng hợp là trước đó không lâu, tôi vừa có chuyến du lịch ở Indonesia – một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Ngay sau đó, tôi lại ‘va’ phải anh chàng theo đạo Hồi”, Linh cười kể lại.

Sam trúng “tiếng sét tình yêu” ngay trong lần đầu gặp cô gái Việt. Dù tính cách chững chạc và điềm đạm nhưng khi nhận ra chân ái của đời mình, anh theo đuổi cô gái Việt với “tốc độ ánh sáng”.

Mỗi ngày, anh đều tìm cơ hội để gặp gỡ Linh. Quen biết nhau chưa lâu, anh đã sẵn sàng chở Linh và mẹ về quê thăm ông bà cô.

Khi bố Linh phẫu thuật tại bệnh viện, anh cũng sốt sắng vào thăm. Lần ghé thăm ấy, một hành động tinh tế của anh khiến Linh tan chảy.

“Trước khi nắm tay bố tôi, anh đã áp bàn tay vào mặt mình cho ấm vì sợ bố tôi bị lạnh. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra anh là người đàn ông của gia đình.

Những ngày sau đó, anh coi gia đình tôi như gia đình mình. Mỗi khi nhà tôi có việc, phải đi đâu xa, anh đều sắp xếp thời gian để chở đi. Tôi nhận ra, anh là người có trách nhiệm và sẽ là một người chồng tốt”, Linh kể.

Sự đồng điệu về tâm hồn khiến họ gắn bó với nhau

Linh thừa nhận, đây là lần đầu tiên chị quen người Hồi giáo nên chưa hiểu biết nhiều về tôn giáo này.

Sam cũng không thể hiện mình là người khắt khe về tôn giáo. Anh luôn tạo cho chị cảm giác thoải mái, để chị làm quen với văn hóa đạo Hồi một cách nhẹ nhàng, tự nhiên.

Hòa nhập văn hóa

Bố mẹ Linh theo dõi hành trình của các con ngay từ những ngày đầu nên yên tâm ủng hộ và chúc phúc cho cả hai.

Cho đến giờ, Linh vẫn chưa có cơ hội về Pakistan ra mắt nhà chồng nhưng qua những cuộc gọi video, những lần trò chuyện thân tình, chị biết mình được đón nhận.

Cặp đôi tổ chức đám cưới theo phong tục Hồi giáo tại Hà Nội vào tháng 11/2025

Cặp đôi tổ chức đám cưới Hồi giáo (Nikah) vào tháng 11/2025 tại Hà Nội và chính thức về chung một nhà. Họ dự định, sau tết Nguyên đán 2026 sẽ về Pakistan tổ chức đám cưới và tiếp theo là làm lễ báo hỷ ở Việt Nam.

Hiện tại, cặp đôi sống ở Hà Nội, Linh kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, còn Sam vừa kinh doanh vừa làm giáo viên tiếng Anh.

Về chung một nhà, Sam chủ động chia sẻ về việc xây dựng văn hóa gia đình và giáo dục con cái theo tinh thần của đạo Hồi. Qua đó, Linh dần hiểu hơn về lối sống kỷ luật, sự nguyên tắc và những chuẩn mực mà chồng theo đuổi.

Quan sát cách chồng sống và ứng xử hằng ngày, Linh nhận ra những giá trị tích cực trong nếp sống ấy. Thay vì cảm thấy áp lực hay bị gò bó, chị chủ động chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng, học hỏi những điều phù hợp để vun đắp cuộc sống gia đình chung.

“Chồng tôi không uống bia rượu, luôn giữ khoảng cách và tôn trọng phụ nữ. Tôi cũng muốn theo đuổi những giá trị đó, coi trọng gia đình, yêu thương mọi người và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình”, Linh chia sẻ.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Linh vốn yêu thích phong cách thời trang năng động, hiện đại. Sau khi kết hôn, chị chủ động lựa chọn những trang phục kín đáo hơn, như một cách thể hiện sự tôn trọng và hòa hợp với nếp sinh hoạt của gia đình chồng.

Dần dần, Linh làm quen với việc quàng khăn Hijab - khăn trùm đầu phụ nữ Hồi giáo khi ra ngoài. Ban đầu, chị còn lúng túng vì chưa tìm được kiểu khăn phù hợp, nhưng sau một thời gian, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.

“Trước đây, tôi mất khá nhiều thời gian để quàng khăn, có khi loay hoay nửa tiếng mới xong. Bây giờ quen rồi, chỉ vài phút là có thể ra khỏi nhà”, Linh chia sẻ.

Trong sinh hoạt hằng ngày, Linh cũng điều chỉnh thói quen ăn uống để phù hợp với gia đình nhỏ. Chị chủ động thay đổi thực đơn, lựa chọn những món ăn đơn giản, dễ chế biến, phù hợp với khẩu vị chung của hai vợ chồng, đặc biệt là văn hóa quê chồng.

Dù khác biệt tôn giáo nhưng Linh nhận ra giữa hai vợ chồng có nhiều điểm chung. Cả hai đều coi trọng gia đình, yêu thương và tôn trọng nhau.

Em trai của Sam cũng sống và làm việc tại Việt Nam. Linh xem em trai chồng như em trai ruột, đối đãi chân thành.

“Cuộc hôn nhân của tôi đã đi vào quỹ đạo. Giờ đây nhìn lại, tôi thấy mình may mắn vô cùng khi kết hôn ở độ tuổi không còn trẻ nhưng lại gặp được người đàn ông đồng điệu về cả tính cách lẫn tâm hồn.

Chúng tôi thích đi du lịch, khám phá ẩm thực, thích đi bộ và cắm trại. Hai đứa vừa là vợ chồng lại vừa giống như bạn thân nên cuộc sống hôn nhân rất vui vẻ. Tôi luôn thấy mình may mắn và tin rằng, Sam cũng vậy”, Linh bày tỏ.

Ảnh: NVCC