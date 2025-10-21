Cuộc gặp định mệnh

Cặp đôi quen nhau vào giữa năm 2023, khi Nguyễn Duy Sơn Khê (24 tuổi, TPHCM) là sinh viên năm cuối của ngành truyền thông, còn Trương Thị Thu Loan (41 tuổi, quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) là nhân viên phụ trách livestream cho một công ty.

Cả hai quen nhau khi cùng tham gia một số sự kiện. Trong mắt Khê, chị Loan là người phụ nữ hoạt bát và đầy năng lượng.

Nhưng buổi tối hôm ấy thì khác, sau khi sự kiện kết thúc, chị Loan gục đầu ngồi khóc một mình nơi góc sảnh. Chứng kiến cảnh đó, Khê lại gần hỏi: “Chị vốn là người phụ nữ kiêu hãnh và tự tin, sao giờ lại ra nông nỗi này?”.

Cặp đôi lệch tuổi trải qua bao sóng gió để đến với nhau

Như người "chết đuối vớ được cọc", chị Loan mở lòng chia sẻ mọi chuyện với Khê. Chị đã có thời gian dài chống chọi với bệnh tật, đang gánh trên vai khoản nợ lớn cùng trách nhiệm chăm sóc cậu con trai học đại học và cô con gái 6 tuổi. Gánh nặng trên vai khiến chị ngộp thở, lâm vào bế tắc.

“Khê mới 24 tuổi nhưng khi trò chuyện với tôi, cậu ấy như một người đàn ông ngoài 40 tuổi vậy. Tôi cảm thấy sự chín chắn và vững chãi ở Khê”, chị Loan kể.

Còn với Khê, khoảnh khắc nhìn người phụ nữ đối diện rơi nước mắt khi kể về cuộc đời mình, cùng ánh mắt trầm tư, lo lắng khi gọi điện cho cô con gái nhỏ đang ở nhà một mình, anh biết - trái tim mình đã thuộc về người phụ nữ ấy.

“Tôi là con một trong gia đình, được bố mẹ yêu thương, bao bọc cả cuộc đời. Tôi không thể chịu được khi thấy cảnh bé gái ở nhà một mình, không có mẹ kề bên chăm sóc. Lúc ấy, tôi chỉ muốn ôm Loan vào lòng, cùng chị ấy gánh vác”, Khê chia sẻ.

Sau cuộc trò chuyện ấy, Khê tìm hiểu kỹ hơn về chị Loan. Anh biết chị là mẹ đơn thân, đang gồng gánh mỗi ngày để cho con cuộc sống tốt nhất. Thêm nữa, Khê nhận ra người phụ nữ này có nhiều điểm giống mẹ mình, từ cách nấu ăn đến cách chăm sóc tổ ấm.

“Đối với tôi, tuổi tác không quan trọng bằng nhận thức và những kỹ năng cần thiết để xây dựng một gia đình. Tôi biết, chị Loan là người phụ nữ mình đang tìm kiếm”, Khê nói.

Kể từ đó, Sơn Khê bước vào hành trình theo đuổi bà mẹ đơn thân, dẫu biết, chị Loan không dễ dàng mở lòng sau tất cả những tổn thương trong quá khứ.

Tình yêu vượt lên sự cấm cản

Một ngày, Khê hẹn chị Loan ra quán cà phê trò chuyện. Anh thẳng thắn bày tỏ: “Chị hãy cho em ở bên cạnh chị lúc này. Đến khi chị khỏi bệnh và trả hết nợ, em sẽ rời đi”. Chị Loan sững người.

Chiều hôm ấy, chị Loan theo Khê về nhà trong lúc bố mẹ anh đi vắng. Biết Khê là con một, được bố mẹ nuôi dạy trong điều kiện tốt, chị Loan vừa ngưỡng mộ, vừa thấy hụt hẫng trong lòng. Chị nghĩ, chàng trai này không dành cho mình.

Sự kiên trì đã giúp họ hạnh phúc

“Nếu tôi chấp nhận để Khê ở bên thì sẽ hủy hoại tương lai của cậu ấy. Tôi đã quá khổ rồi, cần gì phải kéo một người có tương lai sáng ngời như vậy đến chịu khổ cùng mình. Tôi quyết định từ chối tình cảm này”, chị Loan kể.

Thế nhưng, điều khiến chị Loan không ngờ là tình cảm của Khê quá mãnh liệt. Khê một mực theo đuổi, không chỉ bằng tin nhắn mà còn bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt hàng ngày như bữa cơm, bộ quần áo...

Khê đến nhà, làm bạn với con trai lớn, chăm sóc con gái nhỏ của chị Loan. Sự quan tâm ấy khiến chị Loan rung động, thế nhưng ngoài mặt chị vẫn một mực chối từ.

Chị thậm chí tìm số liên lạc của bố Khê, nhắn tin kể cho ông nghe mọi chuyện, nhờ ông khuyên bảo Khê từ bỏ. Gia đình Khê biết chuyện thì bàng hoàng. Bố anh hết lời khuyên răn, mẹ anh sốc đến mức nhập viện.

“Đó là khoảng thời gian tôi tuyệt vọng nhưng tôi vẫn tin tưởng vào lựa chọn của mình”, Khê nói.

Sau đó, Khê dọn ra khỏi nhà và bị bố mẹ cắt hết các khoản chi tiêu. Để có tiền sinh hoạt, anh làm đủ các công việc như livestream bán hàng, rửa xe thuê... Nhưng vào lúc khó khăn ấy, anh lại nhận được niềm hạnh phúc vô bờ: người phụ nữ anh yêu đã đón nhận tình cảm của anh.

Chị Loan và con trai Mori

Khê dọn về sống chung với mẹ con chị Loan cũng là lúc cả hai bước vào cuộc chiến mới - cuộc chiến để bản thân và các con có cuộc sống đủ đầy.

Để có tiền cho chị Loan chữa bệnh, Khê sẵn lòng bán chiếc xe mô tô mà anh yêu thích. Mỗi ngày, họ cùng nhau rửa xe thuê, buổi tối lại nhận livestream cho một số nhãn hàng. Dù mệt mỏi và chật vật nhưng giờ đây, họ có nhau làm điểm tựa, cùng nhau san sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

“Năm 2024, cảm thấy cuộc sống ở TPHCM quá ngột ngạt và chật vật, chúng tôi quyết định về quê nhà Lâm Đồng sinh sống. Được bố mẹ và các anh chị em hỗ trợ, chúng tôi dễ thở hơn. Sau một thời gian, hai đứa lại đưa con lên Đà Lạt và chọn đây là nơi ổn định cuộc sống”, chị Loan kể.

Ở Đà Lạt, Khê trở lại với niềm đam mê làm mô hình và quyết tâm kiếm tiền từ đó. Chị Loan sau thời gian kiên trì điều trị đã dần hết bệnh, tiếp tục công việc livestream, kinh doanh. Đầu năm 2025, con trai chung của cặp đôi – bé Mori chào đời, trở thành sợi dây liên kết bền chặt của cả hai.

“Sau những năm tháng đầy vất vả, chúng tôi đã hái quả ngọt. Đó là món quà xứng đáng cho sự kiên trì của cả hai”, Khê hạnh phúc nói.

Bố mẹ Khê cũng dần nhìn nhận lại mối quan hệ của hai người. Họ không nói ra câu “chấp thuận” nhưng đã mở lòng hơn, tôn trọng lựa chọn của con trai.

“Tôi nhớ mãi cái ôm của mẹ và cái bắt tay của bố trong lần về thăm nhà gần nhất. Tôi nghĩ, họ đã thực sự mở lòng, chỉ là chưa nói ra thôi”, Khê chia sẻ.

Đầu tháng 10/2025, cặp đôi tổ chức hôn lễ nhỏ tại nhà thờ. Chỉ sau đó 2 tuần, chị Loan phát hiện mình mang thai lần nữa. Niềm hạnh phúc của họ lại nhân lên...

“Ngày cưới, tôi là cô dâu đơn giản nhất với chiếc đầm cưới vài trăm nghìn đồng, bó hoa mua vội ở chợ Đà Lạt... Thế nhưng, tôi tin rằng mình là cô dâu hạnh phúc nhất”, chị Loan cười chia sẻ.

Ảnh: NVCC