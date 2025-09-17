LỜI TOÀ SOẠN Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng đã trở thành “liều thuốc chữa lành” tinh thần cho không ít người Việt. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Trào lưu nuôi thú cưng "chữa lành" ở Việt Nam, ghi lại những câu chuyện thú vị, đầy cảm xúc về cách con người và thú cưng tìm đến, gắn bó và “chữa lành” cho nhau.

Nuôi cả trăm đàn kiến làm thú cưng

Anh Nguyễn Tấn Minh Nhựt (SN 1991, TP.HCM) đam mê tìm hiểu thế giới các loài vật, đặc biệt là những sinh vật nhỏ bé. Năm 2019, anh tình cờ phát hiện một tổ kiến trong gốc cây. Anh mang về bỏ vào bể thủy sinh để chúng tự sinh sản.

Ít lâu sau, anh lại bắt gặp một tổ kiến khác có nhiều trứng và con non. Không nỡ bỏ đi, anh giữ lại và lên mạng tìm cách chăm sóc. Lúc ấy, anh bất ngờ khi biết loài vật nhỏ bé này được nhiều người nuôi như thú cưng cả ở Việt Nam lẫn thế giới.

Từ đó, anh bắt đầu đam mê, nghiên cứu và theo đuổi thú chơi độc đáo này.

Anh Nhựt nuôi kiến làm thú cưng khoảng 6 năm nay

Hiện chàng trai 34 tuổi nuôi khoảng 40 dòng kiến. Trong đó có các nhóm dễ nuôi, dễ thích nghi với môi trường như: Kiến thợ mộc (Camponotus Sanctus, Camponotus Haberari, Camponotus Irritans…); Kiến ăn hạt (như Messor barbarus) hay dòng kiến mật có ngoại hình đẹp, giá cao.

Ngoài ra, anh còn chăm sóc cả dòng kiến quân đội, kiến dệt lá, săn mồi (kiến vàng) và kiến Ponerine (các họ Harpegnathos Venator, Diacama Scalpratum với ưu điểm kích thước to, ngầu, săn mồi tốt).

Anh Nhựt hiện nuôi khoảng 40 dòng kiến. Mỗi dòng gồm nhiều đàn khác nhau và số lượng mỗi đàn từ vài con đến hàng nghìn con

Anh Nhựt cho hay, chi phí nuôi kiến cảnh không quá tốn kém, chủ yếu là nguyên vật liệu làm chuồng. Để tiết kiệm chi phí và thỏa sức sáng tạo, anh thường tận dụng các vật chứa có sẵn như thau, hộp cũ… và mua bổ sung một số vật liệu khác phù hợp.

Một chuồng nuôi kiến thường bao gồm 2 phần chính: Phần tổ bên dưới làm từ một loại xi măng xây dựng và phần mô phỏng không gian săn mồi của kiến được bao bọc bởi các lớp mica trong suốt.

Ngoài ra, chuồng còn có hai hộc nhỏ bên hông. Trong đó, hộc ở trên chứa thức ăn, còn hộc phía dưới là nơi kiến gom rác, thức ăn thừa để làm sạch tổ.

Anh Nhựt tự mày mò thiết kế các loại chuồng nuôi phù hợp để kiến sinh trưởng tốt hơn

Chuồng nuôi phải đảm bảo kín, khít để tránh tình trạng kiến xổng ra ngoài hoặc các loài kiến ngoài tự nhiên xâm nhập vào phá đàn

Theo tính toán của anh, ngoại trừ khoản đầu tư ban đầu khoảng 500.000-1.000.000 đồng thì phí duy trì, chăm sóc đàn kiến chừng 30.000 đồng/tháng.

“Kiến cảnh thường được bổ sung dinh dưỡng bằng nước đường (tự pha) hoặc các loại côn trùng thịt (mua từ tiệm cá, chim cảnh). Một số dòng kiến có thể ăn thêm hải sản luộc như tôm, mực nhưng lượng rất nhỏ, bằng hạt đậu là đủ.

Vì vậy, tôi chỉ cần tiết kiệm một bữa ăn sáng là đủ tiền mua thức ăn cho đàn kiến cả nghìn con”, anh hài hước chia sẻ.

Giải tỏa áp lực, mở rộng hiểu biết

Anh Nhựt cho biết, nuôi kiến cảnh khá nhàn, ít tốn thời gian, không gian và chi phí. Anh chỉ cần bố trí một tháp nước và đường (dụng cụ cho kiến ăn tiện lợi và sạch sẽ nhất), thay một tuần/lần.

Để bổ sung protein giúp kiến chúa sinh sản tốt, anh cho chúng ăn thêm côn trùng và mật ong.

Trung bình 3 ngày, anh cho kiến ăn 1 lần. Hàng tuần, anh đổ rác, “dọn nhà” cho chúng 1 lần để chuồng nuôi đảm bảo sạch sẽ vì kiến có tập tính hay gom rác về một chỗ, không bỏ lung tung.

Vì kiến có kích thước nhỏ nên lượng thức ăn phải cho rất ít. Mỗi tháng, 9X chỉ tốn khoảng 20.000-30.000 đồng tiền mua thức ăn cho kiến

Anh Nhựt cho hay, việc nuôi loài thú cưng đặc biệt này cũng không tránh khỏi sự cố, ví dụ như kiến chúa hoảng loạn hay bất cẩn làm xổng 1 chú kiến thợ ra ngoài rồi phải bắt lại…

“Lúc đầu nuôi, thấy kiến xổng chuồng, tôi cũng khá sợ. Song, khi tìm hiểu về tập tính và quan sát chúng từ thực tế, tôi thấy đây là loài vật sạch sẽ. Kiến thường vệ sinh cơ thể bằng tuyến nước bọt có khả năng sát khuẩn mạnh.

Ngoài ra, kiến cảnh cũng ít loài đốt, nếu loài có đốt thì sẽ lưu ý trước, nhưng các vết đốt từ kiến cũng nhanh chóng lành sau 1 đến vài giờ và không để lại sẹo hay ảnh hưởng sức khỏe”, anh tiết lộ.

Nuôi kiến cảnh trở thành thú vui giúp anh Nhựt "chữa lành", giải tỏa căng thẳng

Chàng trai bày tỏ, thú vui nuôi kiến cảnh không chỉ giúp anh giải tỏa áp lực, thư giãn đầu óc mà còn tạo cơ hội tìm hiểu về tập tính sinh hoạt của loài, mở rộng hiểu biết.

Mỗi lần chăm sóc kiến, anh tỉ mỉ quan sát chúng ăn và thích thú khi phát hiện ra thói quen của sinh vật nhỏ bé này. Ví dụ, một con kiến nếu biết được chỗ có thức ăn sẽ chạy đi gọi và kéo theo con khác đến.

“Nuôi kiến cảnh không khác gì nuôi cá cảnh, có người nuôi để giải trí, có người nuôi vì muốn tìm hiểu về tập tính loài.

Song, cũng có người thích những loài kiến đẹp sặc sỡ, hình thái ấn tượng nên nuôi trưng bày… thỏa đam mê sáng tạo, trang trí chuồng kiến đẹp không thua kém bể cá hay bể thủy sinh”, 9X nói thêm.

Ảnh: Nhut Nguyen/Tank kiến VN

Vô tình bỏ quên một quả trứng vịt lộn và trứng nở thành vịt, vì không nỡ bỏ đi nên Kiến Quốc (ở TPHCM) quyết định nuôi vịt làm thú cưng. Từ khi có "bạn đồng hành đặc biệt", chàng trai trẻ thấy vui vẻ, yêu đời hơn và bồi đắp thêm tình yêu thương động vật. Mời quý độc giả đón đọc bài tiếp theo: Chàng trai miền Nam nuôi vịt làm thú cưng, đưa đi làm, chụp ảnh như 'mẫu nhí'