Lời tòa soạn Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, việc nuôi dưỡng và chăm sóc thú cưng trở thành “liều thuốc chữa lành” tinh thần cho không ít người Việt. VietNamNet giới thiệu tuyến bài Trào lưu nuôi thú cưng "chữa lành" ở Việt Nam, ghi lại những câu chuyện thú vị, đầy cảm xúc về cách con người và thú cưng tìm đến, gắn bó và “chữa lành” cho nhau.

Giữa hàng chục loài bò sát độc lạ đủ chủng loại, màu sắc và kích cỡ, anh Nguyễn Minh Nghĩa - Chủ tịch CLB bò sát Hà Nội - lại dành tình cảm đặc biệt cho “thành viên cao tuổi” nhất trong bộ sưu tập thú cưng.

Đó là chú rùa cạn châu Phi Sulcata được anh nuôi suốt 9 năm qua. Hiện chú rùa có mai dài khoảng 55cm, cân nặng gần bằng trọng lượng một người trưởng thành.

“Mình nuôi từ lúc rùa còn nhỏ. Đến nay, rùa đã trưởng thành và nặng khoảng 40kg”, anh Nghĩa cho hay.

Video hài hước của anh Nghĩa cùng chú rùa cạn châu Phi gây bão mạng

So với các dòng thú cưng quen thuộc như chó, mèo hay chim…, rùa là loài động vật hiền lành, điềm tĩnh và ít gây ồn ào nhất. Chúng gần như không phát ra âm thanh, di chuyển chậm rãi nên thường mang đến cảm giác thư thái, dễ chịu cho người nuôi.

Đây cũng là ưu điểm lớn nhất mà anh Nghĩa thấy tâm đắc về loài rùa cạn lớn bậc nhất thế giới.

Người đàn ông này cho biết, để nuôi rùa Sulcata ở Việt Nam cần chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết. Trong đó, người nuôi phải chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của cá thể rùa mà họ mua.

Sulcata (còn gọi là rùa châu Phi) là 1 trong 3 loài rùa cạn lớn nhất thế giới, được phân bổ chính ở vùng sa mạc khô nóng của châu Phi (Sahara), có khả năng thích ứng tốt với các điều kiện khí hậu khác nhau

Theo anh Nghĩa, rùa cạn châu Phi có khả năng thích ứng tốt với môi trường nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng không quá khó.

Nguồn thức ăn chính của loài rùa này là cỏ tươi, cỏ khô, rau xanh và một số loại lá cây như xương rồng không gai, dâm bụt.

Để hỗ trợ rùa phát triển mai và xương, anh cho chúng bổ sung canxi và vitamin, kết hợp tắm nắng mỗi tuần vài buổi hoặc chiếu đèn UVB.

“Tôi thường cho rùa ăn một số loại rau quen thuộc, dễ kiếm như rau cải, bắp cải, lá su hào, bí, rau muống hay thỉnh thoảng cắt thêm cỏ tươi để rùa có nguồn thực phẩm đa dạng hơn.

Cỏ mọc dại, sẵn có ở nhiều nơi. Còn rau, tôi có thể xin từ các siêu thị. Vậy nên chi phí nuôi rùa hàng tháng cũng không tốn kém”, anh nói.

Anh Nghĩa cho rùa ăn cách ngày với nguồn nguyên liệu "cây nhà lá vườn" như cỏ tươi, bí ngô, rau xanh...

Để khắc phục vấn đề về chất thải của rùa, tránh ám mùi hôi nhưng vẫn đảm bảo thú cưng có đủ dinh dưỡng, anh cho rùa ăn 2-3 ngày một lần.

Trung bình mỗi lần, con rùa Sulcata mà anh Nghĩa nuôi có thể tiêu thụ hết vài cân thức ăn.

Điều thú vị là loài rùa này hầu như không uống nước vì hầu hết nước được cơ thể hấp thụ từ lượng thức ăn mà chúng sử dụng thường ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi, cần lưu ý không nên cho rùa ăn thực phẩm nhiều đạm như hạt, cá, thịt hay trái cây quá ngọt (như chuối, xoài) vì dễ khiến chúng bị rối loạn tiêu hóa.

Ngoài nuôi rùa Sulcata để thư giãn, anh Nghĩa còn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc loài thú cưng này tới những người có cùng sở thích

Anh Nghĩa cho biết, Sulcata là loài rùa khỏe mạnh, tuổi thọ cao song vẫn có thể mắc bệnh, thường gặp nhất là các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa và hô hấp.

Khi bị bệnh hô hấp, rùa thường có biểu hiện chảy dãi ở miệng, di chuyển chậm chạp, lờ đờ, bỏ ăn hoặc há miệng để thở. Với hệ tiêu hóa, rùa dễ nhiễm ký sinh trùng như giun, sán.

Người nuôi có thể phát hiện được vấn đề rùa gặp phải khi quan sát chúng từ bên ngoài. Ví dụ theo dõi mai, nếu thấy mai mềm, biến dạng có thể là dấu hiệu rùa thiếu canxi hoặc vitamin D3.

Rùa được tắm rửa sạch sẽ định kỳ để đảm bảo vệ sinh, sức khỏe

Để rùa sống khỏe mạnh và không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt, anh Nghĩa thường tắm rửa cách ngày cho rùa, đồng thời dọn dẹp vệ sinh không gian sống sạch sẽ.

Nếu rùa không may mắc bệnh, anh dùng khăn ẩm lau sạch, tránh để chúng tiếp xúc với nước.

Anh thừa nhận, việc chăm sóc rùa Sulcata khi chúng còn nhỏ sẽ phức tạp và tốn thời gian, công sức hơn. Còn thời điểm rùa trưởng thành, quá trình nuôi không quá vất vả.

So với các loài thú cưng khác, anh thấy rùa dễ chăm sóc, tính cách hiền lành lại có tuổi thọ dài. Đặc biệt, đây cũng là loài vật mang lại nhiều giá trị giáo dục, giúp mọi người dễ dàng tiếp cận các khái niệm sinh học khi quan sát chúng ăn uống, đi lại…

Anh Nghĩa vừa hoạt động trong nghề nhiếp ảnh, vừa tham gia vào các lĩnh vực như bách thú, bách thảo, khu bảo tồn tự nhiên, thú y, chăn nuôi

Hiện tại, không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng, anh Nghĩa còn thường xuyên đăng tải video, chia sẻ với mọi người về cách chăm sóc rùa Sulcata và tổ chức các buổi workshop miễn phí cho học sinh, sinh viên.

Gần đây, anh còn hợp tác với các tổ chức bảo tồn nhằm nâng cao nhận thức về loài rùa Sulcata – một loài động vật đang bị đe dọa do buôn bán trái phép.

“Tôi muốn mọi người hiểu rằng, rùa Sulcata không chỉ là thú cưng để chăm sóc, mà còn là minh chứng sống động về sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm.

Chúng chậm rãi nhưng bền bỉ, giống như hành trình của cuộc đời. Vì thế, chúng ta hãy học cách sống chậm lại, tự tin bước đi trên con đường riêng của mình”, anh Nghĩa chia sẻ.

Ảnh, video: Nghia Minh Nguyen/OEG Animals