Nhìn hình ảnh hiện tại, ít ai tin trước đó Việt từng nặng gần 140kg

Không còn lựa chọn

Những ngày qua, Lê Quốc Việt (xã Tân Nhựt, TPHCM) tận hưởng sinh nhật tuổi 26 của mình trong niềm hạnh phúc nhân đôi. Bởi, Việt vừa hoàn thành hành trình “lột xác” cả về ngoại hình lẫn lối sống đầy khó tin của mình.

Trước đó, Việt được biết đến với hình ảnh nam thanh niên có ngoại hình quá khổ. Năm 2024, anh nặng đến 138,5kg.

Việt cho biết, cân nặng trên đến từ việc anh xem thường sức khỏe và sống thiếu trách nhiệm với bản thân. Thời gian đó, Việt ăn 3-4 bữa mỗi ngày, mỗi bữa 2 bát cơm hoặc 3-4 gói mì, cùng 3-4 quả trứng, 1 ly trà sữa.

Sau khi ăn, Việt chỉ nằm, ngồi tại chỗ. Anh còn có thói quen thức xuyên đêm chơi điện thoại, xem phim. Trong đêm, anh vừa nằm vừa uống nước ngọt có gas. Hết thức ăn, bất kể giờ giấc, Việt đến cửa hàng tiện lợi mua thêm.

Việt chia sẻ: “Tôi không đơn giản là mắc bệnh thèm ăn mà tâm trí lúc nào cũng có cảm giác sợ quán ăn bán hết món. Vì vậy, tôi luôn mua cùng lúc nhiều phần ăn đem về nhà. Tôi mua nhiều, ăn nhiều đến nỗi gia đình phải giấu bớt thức ăn đi”.

Lối sống thiếu điều độ khiến cân nặng của Việt tăng chóng mặt. Dù vậy, thời gian đó, Việt không cảm thấy tự ti. Anh vẫn duy trì thói quen cũ cho đến khi cơ thể xuất hiện những cảnh báo.

Việt kể: “Tôi bỗng nhiên bị đau đầu đến mức phải vào bệnh viện khám để rồi nhận cú sốc đầu đời.

Kết quả xét nghiệm cho thấy tôi bị gan nhiễm mỡ, thận ứ nước, sỏi thận 8 ly, thành túi mật nhiễm cholesterol, phổi ứ nước, chỉ số oxy trong máu 87%, rối loạn tiền đình…

Bác sĩ cho biết, tôi có nguy cơ đột quỵ, tai biến cực cao. Lối sống thiếu lành mạnh có thể lấy đi mạng sống của tôi bất kỳ lúc nào.

Cầm tờ giấy ghi kết quả khám sức khỏe trên tay, tôi bần thần, hoảng loạn. Tôi khóc rất nhiều vì sợ. Sau cùng, tôi chấp nhận thực tế và biết không còn lựa chọn nào khác là phải thay đổi lối sống để tự cứu mình”.

“Lột xác”

Về nhà, Việt nghiên cứu, tự thiết lập chế độ tập luyện lâu dài. Cơ thể nặng gần 140kg, Việt chọn bắt đầu luyện tập bằng việc đi bộ. Từ ngày 5/3/2025, Việt đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày.

Việt cắt hoàn toàn tinh bột từ gạo trong khẩu phần ăn. Cậu chỉ ăn rau củ, quả và bổ sung tinh bột từ bắp, khoai lang, chuối và miến dong giềng,… Để không thèm ăn trong lúc luyện tập, Việt cắt hoàn toàn gia vị và những loại thức ăn, nước uống có nhiều calo.

Việt chia sẻ: “Tôi không sử dụng thuốc, không can thiệp y tế, không đến phòng gym, không thuê huấn luyện viên cá nhân mà tự kiên trì luyện tập. Những ngày đầu, tôi bước đi mà như đang kéo theo 1 cỗ máy không có bánh xe.

Cơ thể chưa quen với chế độ luyện tập khiến tôi mệt mỏi, khổ sở vô cùng. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nhưng vì mạng sống, tôi lại kiên trì”.

Sau thời gian nỗ lực, cơ thể Việt quen dần với chế độ luyện tập, cân nặng bắt đầu giảm. Cơ thể nhẹ hơn, anh bắt đầu chạy bộ.

Ban đầu anh chỉ chạy được 100m đã thở dốc, không thể nhấc chân. Sau đó, Việt tăng lên 200m rồi 500m và dần chạy khoảng 1- 2km mới nghỉ. Cuối cùng, Việt có thể chạy 10km liên tục trong 1h40 phút.

Sau khoảng 9 tháng luyện tập, từ 138,5kg, cân nặng của Việt giảm xuống 74kg, rồi 64kg. Sau khi giảm cân, cơ thể Việt không xuất hiện da thừa mà trở nên gọn gàng, cân đối. Việt đến bệnh viện tái khám và nhận kết quả sức khỏe đã phục hồi 97%.

Sau đó, Việt tiếp tục duy trì chạy bộ, chinh phục các cự ly dài hơn. Vừa qua, Việt tham gia và hoàn thành 21km tại một giải chạy phong trào với thành tích cao.

Việt bộc bạch: “Khi nhận huy chương, tôi bật khóc. Không phải vì thành tích mà vì tôi đã vượt qua chính mình.

Sau hành trình rèn luyện, tôi hình thành lối sống lành mạnh, tích cực và nhận ra rằng, không có phép màu nào cả. Phép màu là tên gọi khác của sự cố gắng và không bỏ cuộc.

Chứng kiến sự thay đổi của tôi, gia đình, bạn bè rất bất ngờ. Họ tin tôi không can thiệp y tế vì biết tôi không đủ điều kiện tài chính thực hiện phẫu thuật để giảm từ 138,5kg xuống 64kg. Họ còn tham khảo, nhờ tôi chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện và xem câu chuyện của tôi là động lực”.

