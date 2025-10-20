Chiều nay, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Lê Minh Trí báo cáo Quốc hội kết quả công tác của tòa án trong nhiệm kỳ khoá 15.

Điểm lại những kết quả nổi bật của ngành tòa án, Chánh án TAND Tối cao cho biết, trong nhiệm kỳ các tòa án đã thụ lý hơn 2,75 triệu vụ việc, giải quyết gần 2,7 triệu vụ, đạt tỷ lệ 97,64%, tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng so với nhiệm kỳ trước.

Riêng năm 2025, tòa án đã thụ lý 683.341 vụ, giải quyết 618.341 vụ, đạt 90,49%, cao hơn năm trước 0,77%.

Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan thấp hơn chỉ tiêu mà nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: QH

Đối với án hình sự, toàn hệ thống đã thụ lý 461.603 vụ với 872.582 bị cáo, giải quyết 460.299 vụ, đạt tỷ lệ 99,72%. Riêng năm 2025, có 95.234 vụ với 192.109 bị cáo được thụ lý, giải quyết đạt tỷ lệ cao hơn năm trước.

"Việc xét xử bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp kết án oan người vô tội", ông Lê Minh Trí khẳng định.

Nhiều vụ án lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được xét xử nghiêm minh như Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh... được dư luận đánh giá cao, củng cố niềm tin của người dân vào quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế được chú trọng, đạt hiệu quả; tỷ lệ ra quyết định thi hành án hình sự đúng hạn đạt 99,95%.

Với các vụ việc dân sự, tòa án đã thụ lý hơn 2 triệu vụ, giải quyết hơn 2 triệu vụ, đạt tỷ lệ 97,07%. Chỉ riêng năm 2025, đã giải quyết 479.065 vụ, đạt 88,64%, vượt hơn 10% chỉ tiêu Quốc hội giao.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, các tòa án còn một số khó khăn, vướng mắc và hạn chế. Trong đó, vẫn còn một số bản án, quyết định bị sửa; một số trường hợp thu thập, đánh giá chứng cứ còn chưa đầy đủ.

Một số công chức chưa chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, chưa rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức dẫn đến bị xử lý. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của một số đơn vị, tòa án chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu công việc và sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ sở vật chất có xáo trộn...

VKS trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 145 vụ án để chống bỏ lọt tội phạm

Trong chiều hôm nay, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao Nguyễn Huy Tiến đã có báo cáo trước Quốc hội tổng kết công tác của ngành trong nhiệm kỳ.

Theo ông Tiến, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Viện trưởng VKSND tối cao đã yêu cầu đổi mới và tăng cường trách nhiệm quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: QH

Viện trưởng VKSND tối cao đã chỉ đạo thực hiện công tố chủ động theo phương châm 4S "sớm hơn, sát hơn, sâu hơn, sắc hơn"; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đột phá về nghiệp vụ, phòng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại.

Ông Nguyễn Huy Tiến cũng cho biết, viện kiểm sát yêu cầu hủy bỏ 97 quyết định khởi tố; hủy bỏ 349 quyết định không khởi tố vụ án và 245 quyết định khởi tố vụ án; trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 145 vụ án để chống bỏ lọt tội phạm; trực tiếp kiểm sát 8.462 cuộc, ban hành 8.290 kiến nghị khắc phục (tăng 71,4%) và 3.224 kiến nghị phòng ngừa (tăng 152,3%)

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ qua, không vụ án nào đình chỉ điều tra do không phạm tội hoặc tòa án tuyên không phạm tội. Tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm, các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều vượt chỉ tiêu của Quốc hội.

Một con số đáng chú ý được Viện trưởng VKSND tối cao công bố, đó là thu hồi 85.139 tỷ đồng/99.644 tỷ đồng tham nhũng, đạt tỷ lệ 85,4% (tăng 30,4%), vượt 25,4% so với chỉ tiêu của Quốc hội.