Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, phát triển của ngành Tòa án.

Cách đây 80 năm, ngày 13/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 33C, thành lập các tòa án quân sự. Đây là sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu sự ra đời của các tòa án và từ đó đến nay, ngày 13/9 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống ngành TAND.

Ngay từ khi mới được thành lập, các tòa án quân sự đã tổ chức xét xử nghiêm minh, kịp thời, trừng trị bọn phản cách mạng, Việt gian bán nước, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền nhân dân, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với chính quyền cách mạng và đảm bảo thi hành nghiêm những sắc lệnh, quy định của Chính phủ mới ban hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: CTV

Theo Chánh án TAND Tối cao, trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, dù trong hoàn cảnh nào, từ những năm tháng kháng chiến cam go, ác liệt đến những tháng năm hòa bình, đổi mới phát triển đất nước, các thế hệ cán bộ, công chức tòa án luôn tận tụy phục vụ nhân dân, trung thành với Đảng, Nhà nước.

Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tòa án thời gian tới, Chánh án Lê Minh Trí nhấn mạnh, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ và thách thức đan xen trong bối cảnh khu vực và thế giới diễn biến nhanh chóng, khó đoán định.

Trước tình hình đó, ngành Tòa án cần tập trung thực hiện một số định hướng quan trọng. Trong đó, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm xây dựng Tòa án nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TAND Tối cao. Ảnh: CTV

Thực hiện tốt công tác giải quyết, xét xử các loại vụ việc, đảm bảo việc tranh tụng tại phiên tòa phải chặt chẽ, thuyết phục, đúng quy định pháp luật; nâng cao chất lượng bản án, quyết định ngay từ giai đoạn sơ thẩm…

Chánh án Lê Minh Trí tin tưởng, trong thời gian tới, TAND các cấp sẽ phát huy những kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của 80 năm qua, tiếp tục nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Niềm tự hào, trách nhiệm rất lớn của ngành Tòa án

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nói đến tòa án là nói đến ý nghĩa thiêng liêng của công lý, công bằng; nói đến sự liêm chính, công minh; nói đến niềm tin và chỗ dựa của nhân dân. Đây là niềm tự hào, cũng là trách nhiệm rất lớn của ngành TAND đối với đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: CTV

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Phía sau mỗi phán quyết của tòa án là công sức rất lớn của người thẩm phán và cán bộ tòa án; là sự hy sinh thời gian, tập trung trí tuệ, trăn trở suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng để công lý, công bằng được thực thi; nỗ lực giữ gìn liêm chính, công minh, vượt qua sự cám dỗ, đe dọa, tấn công, mua chuộc để giữ vững cán cân công lý.

“Chúng ta không thể phủ nhận trong công tác của tòa án còn có việc này, việc kia chưa được tốt. Song điều quan trọng là chúng ta có quyết tâm, có cơ chế, có hành động quyết liệt để chấn chỉnh, khắc phục, hạn chế khuyết điểm, xử lý nghiêm các vi phạm, để công tác của ngành Tòa án ngày càng tốt hơn”, lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí và các Phó Chánh án vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho ngành Tòa án nhân dân. Ảnh: CTV

Tổng Bí thư đề nghị ngành TAND cần nghiên cứu thực hiện tốt một số định hướng. Trong đó phải luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chiến lược, các chủ trương đột phá để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thứ hai, cần tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp. Đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành, cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho TAND TP Hà Nội và TAND TPHCM. Ảnh: CTV

Vấn đề quan trọng nhất là phải đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng ngành, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán TAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả to lớn mà ngành TAND đã đạt được trong suốt 80 năm qua và tin tưởng chắc chắn rằng, ngành TAND sẽ tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thực sự trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải trong xã hội.