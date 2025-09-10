Kế hoạch được ban hành trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 390 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng phê duyệt Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập và các kế hoạch liên quan của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra TPHCM trong một lần tổ chức bốc thăm lựa chọn cán bộ, công chức để xác minh tài sản, thu nhập. Ảnh: TTBC

Theo UBND TPHCM, kế hoạch nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả; chủ động chuẩn bị nhân lực, hạ tầng, kinh phí, công nghệ để đảm bảo hệ thống sẵn sàng kết nối, vận hành thông suốt khi đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, Thanh tra TPHCM được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai tại các cơ quan, đơn vị, UBND phường, xã, đặc khu. Thanh tra TPHCM cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan để bảo đảm hệ thống dữ liệu được xây dựng, kết nối, quản lý an toàn, đúng quy định.

Sở Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm tham mưu giải pháp hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; bảo mật dữ liệu và đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông với hệ thống quốc gia. Sở Nội vụ tham mưu phương án nhân sự, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về kỹ năng quản lý, vận hành, khai thác hệ thống.

Sở Tài chính đảm bảo cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện đề án; hướng dẫn lập và phê duyệt dự toán chi phí liên quan đến đầu tư, mua sắm trang thiết bị, bảo trì, sửa chữa hệ thống. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc và UBND phường, xã, đặc khu phải chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí nhân lực, cơ sở vật chất để triển khai hiệu quả.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm. Việc triển khai sẽ được giám sát chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Theo UBND TPHCM, việc triển khai Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập không chỉ là yêu cầu về quản lý hành chính hiện đại mà còn là biện pháp căn cơ để tăng cường minh bạch trong công tác cán bộ. Hệ thống này sẽ giúp giám sát chặt chẽ tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng ngay từ sớm, từ xa.

UBND TPHCM nhấn mạnh đây là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiện đại, phục vụ nhân dân.