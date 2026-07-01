Những tiện ích ấy mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt con người trước một câu hỏi quan trọng: Khi máy móc ngày càng phản hồi nhanh và thuyết phục, chúng ta sẽ giữ sự tỉnh táo, khả năng suy xét và đời sống tinh thần như thế nào?

Người Việt dành 1,6 triệu giờ mỗi ngày cho trí tuệ nhân tạo

Theo số liệu mới nhất được Microsoft công bố tại báo cáo "Global AI Diffusion”, Việt Nam có mức độ ứng dụng AI đến hết quý 1/2026 đạt 26,5%, tăng so với mức 23,5% của năm 2025.

Dù vẫn còn khoảng cách lớn với vị trí dẫn đầu của Singapore (tỷ lệ 63,4% và xếp thứ hai toàn cầu), Việt Nam đứng trên hầu hết quốc gia Đông Nam Á khác trên bảng thống kê, như Malaysia (21,8%), Philippines (20,1%) và Thái Lan (12,4%).

Người Việt cũng thực hiện 7,5 tỷ phiên truy cập vào các ứng dụng này. Những con số trên tương đương mỗi ngày, thị trường Việt Nam ghi nhận gần 1,6 triệu giờ và hơn 41 triệu phiên dùng ứng dụng AI.

Còn Sensor Tower (nền tảng phân tích dữ liệu ứng dụng di động) cho biết, trong nửa đầu 2025, người Việt dành 283 triệu giờ để sử dụng các ứng dụng AI tạo sinh (GenAI).

Người Việt dành 1,6 triệu giờ mỗi ngày cho trí tuệ nhân tạo. Đồ họa: Hồng Phúc

Những ứng dụng AI tạo sinh phổ biến được sử dụng trên thiết bị di động có thể kể đến ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Grok… Chỉ với vài câu lệnh, AI có thể gợi ý câu trả lời, viết thay, tạo hình ảnh, mô phỏng giọng nói, thậm chí trò chuyện như một người bạn.

Trong nhịp sống số, con người đang phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn hơn bao giờ hết. Những dòng tin liên tục cập nhật, các nội dung được cá nhân hóa theo sở thích, cùng sự xuất hiện của AI trong học tập, công việc và giải trí có thể khiến mỗi người luôn ở trong trạng thái phải phản hồi, phải cập nhật và phải theo kịp.

Mặt trái của sự tiện lợi này là tâm trí con người khó có khoảng lặng, sự tập trung bị chia nhỏ, còn cảm xúc bị cuốn theo những thông tin gây lo lắng, tò mò hoặc kích thích nhất thời.

Thực tế này cũng đặt ra câu hỏi: con người cần học cách sử dụng AI thế nào để không đánh mất quyền làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và lựa chọn của mình?

Từ góc nhìn Phật giáo, chánh niệm có thể gợi mở một cách tiếp cận cần thiết cho câu hỏi đó. Chánh niệm không phải là né tránh công nghệ hay quay lưng với những tiến bộ mới.

Đây là khả năng nhận biết rõ điều đang diễn ra trong thân, tâm và suy nghĩ của mình; biết dừng lại trước khi phản ứng, trước khi tin, trước khi chia sẻ và trước khi để một thuật toán dẫn dắt cảm xúc.

Chánh niệm để làm chủ công nghệ

Chánh niệm là một khái niệm cốt tủy trong Phật giáo, được xem là chìa khóa để đạt được sự bình an nội tâm và giác ngộ. Chánh niệm, hay sati trong tiếng Pāli (Ấn Độ), là sự giữ tâm ý vào khoảnh khắc hiện tại, không phán xét hay mất tập trung.

Đặt trong kỷ nguyên AI, chánh niệm có thể được hiểu là thái độ sử dụng công nghệ một cách có ý thức, biết tận dụng tiện ích nhưng không giao phó hoàn toàn quyền suy nghĩ và quyết định cho máy móc.

AI có thể hỗ trợ con người tìm kiếm thông tin, gợi ý ý tưởng, xử lý công việc hay mở rộng khả năng sáng tạo. Nhưng AI không thể thay thế trải nghiệm sống, sự thấu cảm, trách nhiệm đạo đức và khả năng phán đoán của mỗi cá nhân.

Một trong những biểu hiện quan trọng của chánh niệm khi sử dụng AI là biết dừng lại để kiểm chứng.

Một câu trả lời được trình bày mạch lạc chưa chắc chính xác; một lời khuyên xuôi tai cũng không thể thay thế cho sự tư vấn của chuyên gia trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe, tâm lý hay các quyết định quan trọng của đời sống.

Mỗi người cần tự hỏi, tự phản biện: thông tin này có hạn chế, mặt trái gì không?

Mỗi người cần giữ cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi cho tâm trí, không bị công nghệ chi phối để có một đời sống lành mạnh. Ảnh: Chùa Khai Nguyên

Chánh niệm cũng là biết nhận diện trạng thái của chính mình khi tìm đến AI. Có những lúc con người sử dụng nó để giải tỏa áp lực, tìm một lời động viên hoặc giãi bày điều khó nói.

Điều đó có thể mang lại cảm giác nhẹ nhõm nhất thời. Tuy nhiên, khi đang cô đơn, khủng hoảng hoặc bế tắc, điều cần thiết hơn vẫn là sự kết nối thật với người thân, bạn bè, chuyên gia tâm lý hoặc những cộng đồng đáng tin cậy. Máy móc có thể phản hồi nhanh, nhưng không thể thay thế sự lắng nghe, chia sẻ giữa con người với con người.

Để có một đời sống lành mạnh

Ta không thể để AI thay thế hoàn toàn việc học, suy nghĩ và sáng tạo; không để các gợi ý của thuật toán quyết định toàn bộ điều mình đọc, xem hay cảm nhận.

Quan trọng hơn, mỗi người cần giữ cho mình những khoảng thời gian nghỉ ngơi cho tâm trí, không bị công nghệ chi phối để có một đời sống lành mạnh.

AI càng phát triển, yêu cầu về trách nhiệm của con người càng lớn. Công nghệ có thể giúp công việc nhanh hơn, tri thức đến gần hơn và ý tưởng được mở rộng hơn.

Nhưng chỉ khi giữ được sự tỉnh táo, khả năng kiểm chứng và quyền làm chủ cảm xúc, con người mới có thể biến AI thành công cụ phục vụ cuộc sống, thay vì khiến mình phụ thuộc vào nó.

Giữ chánh niệm giữa dòng chảy trí tuệ nhân tạo là một lựa chọn, để mỗi người bảo vệ sự tập trung, nuôi dưỡng tư duy độc lập, giữ gìn các mối quan hệ thật và sống có trách nhiệm hơn trong một thế giới với "nồi lẩu" thông tin thượng vàng hạ cám.