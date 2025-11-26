Theo thông tin từ Đảng ủy xã Trung Thành, sáng 24/11, ông L.V.N. (SN 1984), trú tại bản Chiềng, xã Phú Lệ (tỉnh Thanh Hóa), hiện là Chánh văn phòng Đảng ủy xã Trung Thành, ra khu vực sông Mã để đánh cá. Sau đó, ông N. bất ngờ mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: CTV

Người dân nghi ngờ ông N. rơi xuống sông Mã và bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 11h ngày 26/11, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông N.