Cục Hàng không Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa từ 10h đến 24h ngày 20/11.

Theo Cục Hàng không, mưa lũ lớn trên các sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa trong hai ngày 19-20/11 đều vượt mức báo động 3, nhiều khu vực ghi nhận mực nước vượt ngưỡng lịch sử. Tình hình này khiến các tuyến đường vào Cảng hàng không Tuy Hòa bị cô lập; đài Shelter và đài LOC tại đầu đường băng 03 bị ngập, đồng thời toàn bộ hệ thống điện bị cắt.

Cảng hàng không Tuy Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ, gia cố trang thiết bị nhằm đảm bảo an toàn bay, an toàn con người và tài sản, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng chuyển sang trạng thái ứng phó cao nhất và triển khai ngay các phương án khắc phục khi xảy ra sự cố. Các đơn vị được chỉ đạo chủ động phòng tránh, ứng phó và xử lý nhanh hậu quả mưa lũ, đặc biệt chú trọng các nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng. Mọi hoạt động phải được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hệ thống hạ tầng giao thông.