Tại khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Đắc Lắk và Gia Lai dự báo sẽ tiếp tục lũ lớn. Ngành chức năng yêu cầu các địa phương không lơ là, chủ quan...
Clip ngập lụt tại Khánh Hoà: (Nguồn: Xuân Ngọc - Phước Sáng)
Mưa lũ vượt mốc lịch sử, Sân bay Tuy Hòa tạm dừng khai thác khẩn cấp
Cục Hàng không Việt Nam vừa thông báo tạm ngừng khai thác Cảng hàng không Tuy Hòa từ 10h đến 24h ngày 20/11.
Theo Cục Hàng không, mưa lũ lớn trên các sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa trong hai ngày 19-20/11 đều vượt mức báo động 3, nhiều khu vực ghi nhận mực nước vượt ngưỡng lịch sử. Tình hình này khiến các tuyến đường vào Cảng hàng không Tuy Hòa bị cô lập; đài Shelter và đài LOC tại đầu đường băng 03 bị ngập, đồng thời toàn bộ hệ thống điện bị cắt.
Cảng hàng không Tuy Hòa đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo vệ, gia cố trang thiết bị nhằm đảm bảo an toàn bay, an toàn con người và tài sản, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài tại Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các lực lượng chuyển sang trạng thái ứng phó cao nhất và triển khai ngay các phương án khắc phục khi xảy ra sự cố. Các đơn vị được chỉ đạo chủ động phòng tránh, ứng phó và xử lý nhanh hậu quả mưa lũ, đặc biệt chú trọng các nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập úng. Mọi hoạt động phải được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, sẵn sàng ứng phó các tình huống xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu thiệt hại đồng thời, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục hệ thống hạ tầng giao thông.
12h: Điều máy bay chở phao cứu sinh tiếp tế vùng lũ
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Gia Lai và Đắk Lắk bị ngập. Trước tình hình khẩn cấp, Đà Nẵng đã huy động hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ. Thành phố cũng phối hợp với Sư đoàn Không quân 372 điều máy bay vận tải để tiếp tế.
11h57: Thủy điện sông Ba Hạ giảm lưu lượng
Thủy điện sông Ba Hạ (Đắk Lắk) đã giảm lưu lượng xả lũ xuống dưới 10.000m3/s, đây là mức xả thấp nhất tính từ đầu giờ chiều 19/11. Hiện nước các khu vực hạ du thuỷ điện cũng đang rút dần.
Cụ thể, vào lúc 10h15 sáng 20/11, lưu lượng nước về hồ thủy điện sông Ba Hạ là 10.650m3/s; lưu lượng nước qua tổ máy phát điện là 150m3/s; lưu lượng nước xả qua tràn là 9.700m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du là 9.850m3/s.
Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk, cho biết lượng mưa tại khu vực phía Đông của tỉnh có giảm nhưng mực nước rút chậm.
11h55: Khánh Hòa ngập nặng khu phía Tây Nha Trang
Đợt mưa lớn kéo dài kỷ lục, kết hợp với việc các hồ chứa đồng loạt xả lũ, đã khiến Khánh Hòa ngập nặng. Đáng chú ý, mực nước trên sông Dinh được ghi nhận đã vượt mức lũ lịch sử năm 1986 – một cột mốc tồn tại suốt 39 năm.
Tại khu vực trung tâm Khánh Hòa (TP Nha Trang cũ), ngập lụt diễn ra trên diện rộng, gây thiệt hại nghiêm trọng, trong đó phường Tây Nha Trang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Ghi nhận sáng 20/11, phường Tây Nha Trang vẫn là “điểm nóng” với hàng nghìn nhà dân tại các tổ dân phố Võ Cang, Võ Cạnh, Võ Dõng, Phú Trung 1, Phú Trung 2, Phú Bình, Khu đô thị (KĐT) Vĩnh Điềm Trung… bị nước lũ bao vây.
Các trục đường chính như đường 23/10, cùng các khu dân cư ven sông đã bị chia cắt, tê liệt hoàn toàn, với mực nước được ghi nhận từ 1-2m.
Ông Nguyễn Văn Nam, một cư dân tại phường Tây Nha Trang, không khỏi xót xa khi chứng kiến chiếc ô tô tiền tỷ của mình ngập trong nước lũ dâng cao hơn 1m.
"Nước lũ bất ngờ dâng lên rất nhanh, làm cả khu vực chìm trong biển nước. Tôi và nhiều người đã cố gắng đưa xe đi nơi khác, nhưng các tuyến đường xung quanh đều bị nước bao vây", ông Nam ngậm ngùi chia sẻ.
11h45: Nước lũ bủa vây nhiều nơi ở Gia Lai
Sáng 20/11, tại các vùng "rốn lũ" phía Đông tỉnh Gia Lai, mực nước đang rút chậm. Cơ quan chức năng vẫn chưa cho người dân trở về nhà để đảm bảo an toàn do lo ngại mưa lũ quay lại.
Từ đêm qua đến sáng nay, lượng mưa tại khu vực đã giảm đáng kể. Yếu tố này kết hợp với việc thủy điện giảm xả lũ đã giúp nước rút dần.
Ghi nhận tại các điểm như phường Quy Nhơn Bắc, xã Tuy Phước... nước đã rút đáng kể so với đỉnh lũ ngày 19/11. Nhiều tuyến đường phương tiện đã có thể lưu thông trở lại.