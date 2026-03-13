Động thái này được đưa ra trong bối cảnh hãng đang phải xem xét lại toàn bộ chiến lược điện hóa trước đà chững lại rõ rệt của nhu cầu xe điện toàn cầu, đặc biệt tại Bắc Mỹ đang có dấu hiệu chững lại mạnh hơn dự báo.

Trước đó, hãng xe Nhật Bản đã từng giới thiệu biến thể concept của ba mẫu xe điện này tại triển lãm Japan Mobility Show 2025, chúng được kỳ vọng sẽ mở đường cho giai đoạn điện hóa tiếp theo của hãng.

Hai mẫu xe Honda 0 Series từng được giới thiệu tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Ảnh: Honda

Tuy nhiên, quyết định loại bỏ vào phút chót khiến Honda phải ghi nhận khoản chi phí và thua lỗ ước tính lên tới khoảng 2,5 nghìn tỷ yên, tương đương 15,7 tỷ USD, liên quan trực tiếp đến mảng xe điện. Đây được xem là một trong những bước lùi lớn nhất của Honda trong lộ trình chuyển dịch sang phương tiện không phát thải tại Bắc Mỹ.

Đại diện Honda cho biết: "Công ty đã cân nhắc nhiều phương án nhằm cải thiện lợi nhuận hiện tại càng sớm càng tốt, nhưng sau khi đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố thị trường, Honda đi đến quyết định hủy bỏ việc phát triển và đưa vào sản xuất ba mẫu xe điện dự kiến lắp ráp tại Mỹ, gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX. Bởi nếu tiếp tục triển khai các dự án này trong bối cảnh hiện nay, rủi ro thua lỗ kéo dài trong tương lai là rất lớn."

Trong bộ ba bị "khai tử", Honda 0 Saloon từng là cái tên gây chú ý nhất nhờ thiết kế táo bạo và khác biệt. Kiểu dáng của mẫu sedan điện này được ví như sự pha trộn kỳ lạ giữa một chiếc Lamborghini Gallardo và một mẫu minivan.

Trước đó, Honda từng công bố 0 Saloon sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ sau mẫu 0 SUV nhưng thời điểm trình làng đã bị lùi sang năm 2027. Giờ đây, sự trì hoãn đó đã chính thức khép lại bằng việc hủy bỏ hoàn toàn dự án.

Honda 0 SUV từng được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe điện chủ lực của hãng. Ảnh: Honda

Honda 0 SUV được đánh giá là mẫu xe "thực tế" nhất trong nhóm, dù vẫn mang phong cách thiết kế phá cách với phần đuôi gù, nhưng khoang cabin dựng đứng, hệ thống đèn chiếu sáng dạng pixel và hệ điều hành ASIMO mới.

Đây từng được kỳ vọng là mẫu xe điện chủ lực của Honda, dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng và có khả năng xuất hiện phổ biến trên đường phố Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng thị trường không đủ tích cực để công ty chấp nhận rủi ro.

Đáng tiếc hơn cả là trường hợp của Acura RSX EV. Mẫu SUV coupe điện này đã tiến rất gần giai đoạn sản xuất, dự kiến ra mắt cuối năm nay, với cấu hình hai động cơ điện, dẫn động bốn bánh và định hướng lái thể thao hơn so với ZDX dùng nền tảng GM đã ngừng sản xuất.

Nguyên mẫu tiền sản xuất của Acura được giới thiệu tại tuần lễ xe hơi Monterey diễn ra vào tháng 8 năm ngoái. Ảnh: EV Com

Quan trọng hơn, RSX còn mang ý nghĩa hồi sinh một cái tên từng gắn liền với hình ảnh thể thao và trải nghiệm lái của Acura trong quá khứ.

Việc Honda đột ngột thay đổi chiến lược không chỉ là tin xấu với người tiêu dùng xe điện tại Bắc Mỹ, mà còn tác động tiêu cực tới thị trường lao động. Cả ba mẫu xe nói trên đều được lên kế hoạch sản xuất tại bang Ohio (Mỹ), quyết định hủy bỏ đồng nghĩa với việc nhiều cơ hội việc làm trong ngành công nghiệp ô tô điện tại đây cũng bị ảnh hưởng.

