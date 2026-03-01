Mới đây, Honda Việt Nam quyết định giảm 5 triệu đồng cho dòng xe ICON e: trong giai đoạn từ 17/2-31/3.

Nhờ đó, giá niêm yết hiện tại của mẫu xe bán không kèm pin từ 26,9-27,3 triệu đồng giảm chỉ còn 21,9-22,3 triệu đồng. Để sử dụng, người mua thuê pin với chi phí 350.000 đồng mỗi tháng.

Honda ICON e: đã có lần thứ 2 giảm giá để gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ đến từ VinFast và Yadea. Ảnh: HEAD Hưng Phát

Mẫu xe Honda ICON e: mua kèm pin cao thêm gần 10 triệu đồng. Sau khi giảm 5 triệu, chi phí mua xe giảm từ 36,7-37,2 triệu đồng xuống còn 31,7-32 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của VietNamNet, một số đại lý HEAD tại Hà Nội có chính sách riêng, giảm tiếp 5 triệu đồng, kéo tổng mức giảm lên tới 10 triệu đồng.

Nhờ đó, giá bán thực tế của ICON e: xuống dưới 17 triệu đồng (bản thuê pin) và từ 26,7 triệu đồng (bản kèm pin).

Thậm chí, có nơi còn hỗ trợ cả lệ phí trước bạ đăng ký xe, tương đương 528.000-536.000 đồng. Như vậy, giá bán Honda ICON e: tại một số đại lý khởi điểm tương đương với giá của mẫu xe máy xăng Honda Wave Alpha 110 (17,86 triệu đồng).

Dù ưu đãi mạnh nhưng giá xe máy điện Honda vẫn ở mức cao trong phân khúc 50cc dành cho học sinh, sinh viên.

Với tầm giá 21-23 triệu đồng, Honda ICON e: sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast Evo Grand và Yadea Oris

Các thương hiệu đối thủ cạnh tranh như VinFast hay Yadea đều có nhiều sự lựa chọn trong tầm giá 16-18 triệu đồng, quan trọng là đều đã bán kèm pin hoặc ắc quy.

Nếu so sánh với giá chưa giảm bản kèm pin, giá xe Honda ICON e: đắt hơn từ 14-16 triệu đồng so với VinFast hay Yadea. Sau giảm giá của cả chính hãng và đại lý, mẫu xe này vẫn đắt hơn tới 7-9 triệu đồng so với xe điện Việt Nam và mẫu xe điện Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong phân khúc xe máy điện Nhật Bản, sau giảm giá, Honda ICON e: cạnh tranh hơn hẳn đối thủ Yamaha NEO's (giá niêm yết 49 triệu đồng).

Như vậy, nếu lựa chọn theo tiêu chí giá thấp nhất, với mức giá khoảng 17 triệu đồng, khách mua Honda ICON e: phải thêm chi phí thuê pin 350.000/tháng, trong khi đó mua Yadea và VinFast, xe đã kèm pin.

Về hiệu suất, Honda ICON e: đang có tốc độ tối đa 46-49 km/h, nhỉnh hơn Yadea Ossy/Vigor (44-46 km/h) nhưng thấp hơn nhiều so với VinFast Evo (70km/h).

Quãng đường di chuyển sau một lần sạc của mẫu xe máy điện Nhật Bản đạt 70km, tương đương Yamaha Neo's, ngắn hơn Yadea Ossy/Vigor (80km) và VinFast Evo (134km).

Theo các chuyên gia, năm 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt khi xe máy điện không còn là xu hướng mà đã trở thành phương tiện thiết yếu được nhiều người quan tâm. Nhất là khi thời điểm hạn chế xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1 của thành phố Hà Nội đang cận kề.

