Cặp đôi cùng con trai nhỏ tại đám cưới. Ảnh: IG

Isabel Getty (32 tuổi) chắt gái của cố tỷ phú dầu mỏ Jean Paul Getty, kết hôn với nhà tài chính người Anh Faris McKinnon (41 tuổi) trong một hôn lễ thân mật tại London hôm 3/9. Cặp đôi di chuyển trên chiếc siêu xe Rolls-Royce cổ điển, theo Times of India.

Đám cưới thân mật, sang trọng cổ điển

Trong ngày trọng đại, nữ thừa kế gây chú ý với phong cách thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Cô diện bộ trang phục trắng, áo khoác ôm dáng và chân váy ngắn đồng điệu. Một chiếc mũ màu trắng cùng đôi giày cao gót xanh.

Chú rể Faris McKinnon lựa chọn bộ vest xanh hai hàng khuy kết hợp cà vạt họa tiết. Cặp đôi nhận được sự chú ý khi cùng xuất hiện bên con trai nhỏ Viggo - chào đời vào năm ngoái.

Bên trong tiệc cưới của Isabel. Ảnh: IG

Sau nghi lễ, cặp đôi sử dụng một chiếc siêu xe Rolls-Royce mui trần màu đen cổ điển để di chuyển đến nơi tổ chức tiệc cưới. Khách mời được chở trên chiếc xe Routemaster màu đỏ, cặp đôi thuê riêng trước đó.

Tiệc mừng diễn ra tại địa điểm sang trọng nổi tiếng Harry’s Bar. Khách mời còn được chuẩn bị máy ảnh chụp lấy ngay để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt.

Trước đó, tiệc chia tay đời độc thân của Isabel diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) trên du thuyền lớn. Nhóm bạn đi cùng lưu trú tại khách sạn 5 sao, mức giá phòng được cho là lên tới 600 bảng Anh (hơn 21 triệu đồng) mỗi đêm

Cô dâu mặc váy trắng đi giày màu xanh. Ảnh: IG

Người thừa kế của hai gia đình giàu có

Isabel Getty sinh ra trong một gia đình có mối liên hệ với 2 dòng họ giàu có nổi tiếng thế giới. Cha cô là doanh nhân Christopher Getty, trong khi mẹ cô là nhà sản xuất phim Pia Getty.

Cố của Isabel là Jean Paul Getty, người từng được xem là giàu nhất thế giới. Ông gây dựng đế chế dầu mỏ Getty và từng sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 6 tỷ USD.

Mẹ của Isabel là cháu ngoại của doanh nhân Robert Miller, đồng sáng lập DFS Group, tập đoàn kinh doanh hàng miễn thuế nổi tiếng toàn cầu.

Tuy nhiên, Isabel không chỉ được biết đến nhờ xuất thân. Cô từng theo học âm nhạc và kinh doanh tại Đại học New York trước khi trở về London phát triển sự nghiệp riêng.

Dù sinh ra trong một trong những gia đình giàu có và nổi tiếng nhất thế giới, Isabel Getty hiểu rõ sức nặng của họ Getty. Cô từng chia sẻ rằng danh tiếng của gia đình đôi khi khiến người khác hình thành định kiến trước khi thực sự tiếp xúc với cô, cả trong công việc lẫn đời sống xã hội. Tuy nhiên, cô hy vọng những định kiến đó sẽ dần biến mất khi mọi người có cơ hội hiểu cô nhiều hơn.