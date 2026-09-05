Căn nhà sau khi được cải tạo dành cho chú chó Buster. Ảnh: Howard/Timesofindia

Howard và Suze Rubin, đều 77 tuổi, từng có cuộc sống vui vẻ tại Boca Raton, bang Florida.

Năm 2019, họ quyết định chuyển đến New York vì muốn tìm cho chú chó cưng Buster một nơi có khí hậu mát mẻ, sống thoải mái hơn.

Hai vợ chồng chi 1,825 triệu USD (hơn 47,5 tỷ đồng) mua căn nhà rộng hơn 460 m2.

Sau đó, họ tiếp tục bỏ thêm 2 triệu USD (hơn 53 tỷ đồng) để cải tạo, biến nơi đây thành “thiên đường” dành riêng cho thú cưng, theo Times of India.

Căn nhà được xây dựng năm 1996, với 4 phòng ngủ và thiết kế theo phong cách hiện đại. Đây vốn đã là một không gian sống đáng mơ ước của nhiều gia đình. Nhưng với Howard và Suze, căn nhà vẫn chưa đủ hoàn hảo đối với Buster.

Họ muốn chú chó có thể thoải mái vui chơi ngoài trời nhưng vẫn được bảo vệ khỏi nhiệt độ cao. Vì thế, sau khi mua nhà, cặp đôi tiếp tục chi thêm tiền để cải tạo.

Căn nhà được đặt tên là "Nơi nghỉ dưỡng của Buster". Ảnh: Howard/Timesofindia

Căn nhà được đặt tên là “Nơi nghỉ dưỡng của Buster”. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất ở căn nhà là khu vực hồ bơi. Hai bậc nghỉ nông được xây thêm trong hồ để Buster có thể nằm thư giãn dưới nước. Để bảo vệ bàn chân của Buster, họ còn lắp sàn hồ bơi bằng vật liệu composite có khả năng hạn chế hấp thụ nhiệt.

Không dừng lại ở hồ bơi, cặp đôi còn biến toàn bộ sân sau thành nơi được thiết kế chỉ dành cho Buster. Vì chó thường thích chạy nhảy tự do ngoài trời, họ trồng nhiều cây phong Nhật Bản tại những vị trí chiến lược để tạo bóng râm. Những chiếc ô lớn cũng được bố trí khắp sân nhằm giúp Buster luôn có chỗ tránh nắng.

Một khu vực có hàng rào riêng được dành làm sân chơi cho chú chó. Một số nơi còn được trải cỏ nhân tạo để Buster có thể thoải mái chạy nhảy.

Không chỉ có không gian ngoài trời, Buster còn có những lựa chọn giải trí ngay trong nhà. Khi chán chơi bên ngoài, chú chó thường vào phòng khách xem tivi.

Hai phòng ngủ dành cho khách trong nhà cũng gần như trở thành những không gian riêng bổ sung của chú chó.

Sau nhiều năm tận hưởng cuộc sống tại New York, Suze bắt đầu nhớ Florida. Mới đây, cặp đôi quyết định sẽ trở lại bang này và rao bán căn nhà ở New York.