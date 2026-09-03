Đám cưới của Nicky Hilton và James Rothschild. Ảnh: IG Nicky Hilton

Nicky Hilton, con gái doanh nhân Richard Hilton và Kathy Hilton, lớn lên trong gia đình gắn liền với tên tuổi Hilton. James Rothschild xuất thân từ gia đình Rothschild - gia tộc giàu có lâu đời gắn với lĩnh vực tài chính châu Âu.

Từ một cuộc gặp tại đám cưới ở Italy đến màn cầu hôn lãng mạn giữa hồ Como, chuyện tình của Nicky Hilton và James Rothschild từng được truyền thông quốc tế chú ý, như sự gặp gỡ giữa 2 gia tộc nổi tiếng.

Cuộc gặp gỡ định mệnh tại Italy

Nicky Hilton và James Rothschild gặp nhau tại Italy vào năm 2011 trong đám cưới của nữ thừa kế Formula One Petra Ecclestone và James Stunt.

Mối quan hệ kín đáo duy trì suốt khoảng 3 năm trước khi James quyết định cầu hôn. Tháng 8/2014, James Rothschild chuẩn bị cho Nicky một chuyến đi đặc biệt đến hồ Como - một trong những địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Italy.

Trong chuyến đi, James đưa Nicky lên một chiếc thuyền và cùng cô ra giữa hồ. Tại đó, anh quỳ xuống, nói lời cầu hôn và trao cho cô chiếc nhẫn gắn kim cương khoảng 2,5 triệu USD.

Chưa đầy 1 năm sau màn cầu hôn, tháng 7/2015, Nicky Hilton và James Rothschild tổ chức đám cưới tại tòa The Orangery, Cung điện Kensington Palace, London (Anh) quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng và giới thượng lưu quốc tế. Paris Hilton đóng vai trò phù dâu cho em gái.

Được biết, mỗi năm, The Orangery chỉ nhận tổ chức một vài đám cưới của dân thường.

Nicky xuất hiện trong một chiếc váy cưới thiết kế riêng của thương hiệu Valentino Haute Couture. Chiếc váy mất 6 tháng để hoàn thiện, trị giá 77.000 USD (2 tỷ đồng) trở thành một trong những điểm được truyền thông thời trang chú ý nhất trong đám cưới.

Cô đi đôi giày cao gót Christian Louboutin được thiết kế riêng. Trên giày có khắc tên họ, ngày cưới của cô.

"Từ khi còn bé, tôi đã luôn mơ ước Valentino thiết kế váy cưới cho mình. Tôi nghĩ không có nhà mốt nào khác sánh được", cô chia sẻ.

Đám cưới được truyền thông mô tả như sự kết hợp của hai gia đình có lịch sử và tài sản đặc biệt nổi tiếng.

Gia đình 5 người của Nicky Hilton. Ảnh: IG Nicky Hilton

Từ những người thừa kế đến gia đình 5 người

Sau khi kết hôn, Nicky Hilton Rothschild và James Rothschild lần lượt có 3 người con. Lily-Grace (9 tuổi), Theodora (8 tuổi) và Chasen (3 tuổi).

Trong những năm gần đây, Nicky thường chia sẻ nhiều hơn về vai trò làm mẹ. Cô từng nói rằng việc trở thành hình mẫu tốt cho các con là một yếu tố quan trọng trong cuộc hôn nhân của mình với James.

Khi nói về bí quyết duy trì cuộc hôn nhân hơn 1 thập kỷ, Nicky nhấn mạnh những điều khá giản dị: tận hưởng thời gian bên nhau, vui vẻ và làm tấm gương tốt cho con cái.

Nếu những năm đầu nổi tiếng, Nicky chủ yếu gắn với cái tên Hilton, thì cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh nhiều hơn những vai trò khác: một người mẹ, nhà thiết kế và doanh nhân.

Trong cuộc sống gia đình, Nicky và James cố gắng cân bằng công việc với việc chăm sóc các con. Nicky chia sẻ rằng hai vợ chồng cố gắng sắp xếp lịch trình để luôn có một người ở bên con, đồng thời dành thời gian riêng cho nhau để duy trì hôn nhân, theo Hello Magazine.

Cặp đôi có nhiều bất động sản và thời gian ở New York, nhưng London là nơi họ đặt cuộc sống gia đình hiện tại. Việc sống tại Anh cũng giúp các con của Nicky có cơ hội gần gũi hơn với gia đình bên nội.

Một ngày của cô có thể bắt đầu bằng việc chuẩn bị cho các con đi học, sau đó là những cuộc họp về công việc, thiết kế và kinh doanh. Buổi chiều dành cho việc đón con, làm bài tập và các hoạt động gia đình.

Sau hơn 1 thập kỷ kể từ cuộc gặp đầu tiên, câu chuyện của Nicky và James dường như đã bước sang một chương khác. Giờ đây, cặp đôi dành phần lớn sự quan tâm cho 3 con và cuộc sống gia đình.