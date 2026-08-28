Cặp đôi hạnh phúc trong ngày cưới trước khi sự việc bất ngờ xảy ra. Ảnh: Gulfnews

Kyrillos Wadih (27 tuổ) cùng gia đình và bạn bè tận hưởng đám cưới của anh cùng cô dâu tại tỉnh Sohag, Ai Cập.

Đám cưới ban đầu diễn ra trong không khí vui vẻ và không có dấu hiệu bất thường. Hình ảnh được chia sẻ cho thấy cô dâu, chú rể rạng rỡ bên nhau trong ngày trọng đại.

Cô dâu xuất hiện trong bộ váy cưới màu trắng với phần chân váy xòe rộng, kết hợp khăn choàng trắng. Trong khi đó, chú rể Wadih mặc vest đen, áo sơ mi trắng và một chiếc khăn choàng truyền thống, tờ People đưa tin ngày 27/8.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, không khí vui vẻ của buổi lễ nhanh chóng chuyển sang hoảng loạn. Theo lời kể của người thân, Wadih bắt đầu có biểu hiện kiệt sức. Đang đi cùng cô dâu, anh bất ngờ ngã gục.

Những người thân có mặt tại hiện trường lập tức tìm cách sơ cứu và đưa anh đến một bệnh viện gần đó. Tuy nhiên, các bác sĩ xác nhận Wadih đã qua đời.

Các bác sĩ cho rằng Wadih có thể đã trải qua biến cố tim mạch đột ngột trong thời gian diễn ra lễ cưới.

Sự ra đi đột ngột của Wadih khiến gia đình, bạn bè, quan khách bàng hoàng. Chỉ vài giờ trước đó, họ còn cùng anh chúc mừng một trong những cột mốc quan trọng nhất cuộc đời, nhưng sau đó phải đối mặt với nỗi mất mát không thể tưởng tượng.

Trên mạng xã hội, người thân và bạn bè liên tục chia sẻ hình ảnh của Wadih và cô dâu trong ngày cưới, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình anh.

Đáng chú ý, bạn bè và người thân của anh chia sẻ lại bài đăng cuối cùng của Wadih trên mạng xã hội vào ngày 2/8. Anh viết về sự chấp nhận kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời mình.