Muôn kiểu tốn kém vì đồng phục

Sau khi VietNamNet đăng thông tin về việc Khánh Hòa quy định cả tỉnh chung một mẫu đồng phục và phản ánh thực trạng tại nhiều địa phương, phụ huynh tốn kém vì phải sắm nhiều loại đồng phục cho con, không ít độc giả đã phản hồi, góp ý về vấn đề này. Nhiều người cho rằng quy định đồng phục mỗi trường một kiểu, vài năm lại thay đổi mẫu mã đang gây lãng phí lớn cho các gia đình và xã hội.

Phản hồi về VietNamNet, phụ huynh Hà An cho biết: “Bạn nhỏ nhà tôi đầu năm phải mua 2 bộ hè (áo cộc tay, quần soóc), 2 bộ áo dài quần dài, 1 bộ thể thao hè, 1 bộ thể thao đông, 1 áo khoác… Tổng cộng hơn 2 triệu đồng, chưa kể vẫn phải mua lẻ thêm quần”.

Chị Ban Mai bày tỏ nỗi khổ chung: "Trường con tôi yêu cầu mua 2 áo dài tay, 2 áo ngắn tay, 1 quần dài, 1 váy, 1 áo vest, 1 áo khoác cùng đồng phục thể dục mùa hè, mùa đông. Ngoài ra, lớp cũng may đồng phục riêng, sự kiện nào cũng có mẫu khác, khiến tủ quần áo chật kín mà nhiều bộ vẫn còn mới nguyên".

Học sinh tham gia lễ khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (Nam Định). Ảnh: Phạm Trọng Tùng

"Điều đáng nói, đồ mới vậy nhưng không cho, tặng ai được vì mỗi trường một kiểu đồng phục, thậm chí em cũng không thể mặc lại của chị vì sau vài năm kiểu dáng, màu sắc lại thay đổi. Nhà tôi, hai đứa học chung trường, nhưng chị đồng phục áo trắng quần xanh đen, áo khoác sọc xanh nước biển. 3 năm sau em vào trường thì đồng phục lại là áo trắng nhưng đổi họa tiết ở phần tay lại khác, quần màu kem, áo khoác thì sọc xanh lá cây", một phụ huynh khác bổ sung.

Vị này cho biết, hầu hết các bậc phụ huynh đang phải chi từ 1,5-2 triệu đồng tiền đồng phục cho con/năm, thậm chí có nơi lên tới hơn 3 triệu đồng, nhưng sau đó lại không tận dụng được, nên rất lãng phí.

Chị Ngọc Kim bức xúc: “Không hiểu đi học hay đi biểu diễn thời trang mà cần nhiều quần áo đến vậy? Có phải do miễn học phí nên trường tìm cách thu thêm bằng đồng phục?”.

Anh Bách Nhật nhấn mạnh: “Nhiều phụ huynh mong đồng phục được đơn giản hóa, linh hoạt để có thể tiết kiệm, và có thể quyên tặng, tái sử dụng cho các bạn khác”.

Không chỉ tốn kém, nhiều phụ huynh còn cho rằng đồng phục làm mất đi tính thực tế, khó tái sử dụng hay quyên góp lại cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài chuyện tiền bạc, nhiều phụ huynh còn phản ánh về chất lượng đồng phục: Vải nóng, không thấm hút mồ hôi, kiểu dáng hoặc quá bó sát phần chân hoặc rườm rà, khiến học sinh phải chịu đựng cả ngày.

Anh Phan Huy Bình thẳng thắn: “Các cháu mặc 8 giờ/ngày, 5 buổi/tuần, kiểu xấu cũng được nhưng chất liệu phải thoáng mát. Trong khi tôi thấy ở nhiều trường, đồng phục của học sinh có chất liệu quá tệ, nóng bí không khác gì bao nilon. Trẻ đi học về là tóc tai mồ hôi bết lại, mặt đỏ phừng phừng, thương vô cùng”.

Một phụ huynh ở Hà Nội chia sẻ: “Trường con tôi yêu cầu 3 loại đồng phục: Thứ Hai, Tư, Sáu mặc đồng phục đỏ, thứ Ba, Năm mặc đồng phục trắng, ngày thể dục thì mặc đồ thể thao. Mà bộ nào chất vải cũng bí nóng người, trong khi con cứ phải mặc đúng loại nhà trường may, mẹ muốn ra ngoài mua chất liệu tốt hơn cũng khó”.

Để tiết kiệm tiền hay sắm cho con đồng phục có chất liệu thoáng mát, dễ chịu hơn, một số phụ huynh chia sẻ cách mua đồng phục ngoài cửa hàng rồi tìm chỗ sắm logo hoặc cắt logo từ áo cũ đính vào.

Đề xuất thống nhất đồng phục toàn tỉnh, toàn quốc

Một ý kiến nổi bật được nhiều phụ huynh đồng tình là việc cần thống nhất đồng phục ở cấp địa phương hoặc toàn quốc. Điều này không chỉ tiết kiệm mà còn giúp việc quyên tặng, sử dụng lại trang phục trở nên khả thi hơn.

Độc giả Lê Thoại kiến nghị: “Bộ GD-ĐT nên thống nhất đồng phục học sinh cả nước một mẫu, tránh mỗi nơi một kiểu gây khó khăn cho phụ huynh, nhất là người nghèo". Anh cũng cho rằng "không nên để hội phụ huynh tham gia vào việc chọn mẫu đồng phục”.

Đồng quan điểm này, bạn đọc Oanh Nguyen nhắc đến mô hình ở Khánh Hòa, nơi đã đơn giản hóa đồng phục để giảm gánh nặng, đồng thời nhấn mạnh: “Rất mong Bộ GD-ĐT có quy định cụ thể hơn như vậy”.

Phụ huynh Việt Linh đồng tình: “Khi tất cả học sinh chung một mẫu, nhiều gia đình có thể tặng lại đồng phục cho các bạn khó khăn hơn, tránh lãng phí”.

Một phụ huynh tên Dũng bày tỏ: "Việc đồng phục học sinh thì Bộ GD-ĐT nên đứng ra chủ trì, có quy định chung để tất cả các trường tuân theo, chứ các trường vai trò ngang nhau sẽ khó quyết định". Ông bố này cho biết thêm, tại địa phương anh, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, tên trường mầm non của con anh cũng thay đổi, kéo theo việc thay luôn đồng phục - gồm cả 3 loại trẻ dùng thay đổi trong một tuần.

Đồng phục học sinh, về bản chất, là để tạo sự bình đẳng và xây dựng hình ảnh nhà trường. Tuy nhiên, như ý kiến của anh Thuyên Bùi: “Đồng phục là tốt, nhưng các trường không nên lạm dụng, gây khó cho phụ huynh”.

Vấn đề không nằm ở việc có đồng phục hay không, mà là đồng phục cần được thiết kế đơn giản, chất liệu thoải mái, giá cả hợp lý và có tính thống nhất cao. Khi đó, đồng phục sẽ thực sự là sự tự hào và tiện ích, thay vì trở thành gánh nặng đầu năm học cho phụ huynh và học sinh.