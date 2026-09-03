Một sự cố gián đoạn dịch vụ diện rộng vừa khiến hàng loạt nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) phổ biến nhất hiện nay, bao gồm ChatGPT, Claude và Grok, ngừng hoạt động.

Bảng theo dõi của OpenAI cho thấy sự cố diễn ra khoảng 37 phút và ảnh hưởng đến ChatGPT, Codex. Ảnh chụp màn hình.

Theo ghi nhận từ trang theo dõi sự cố DownDetector cùng bảng trạng thái dịch vụ (dashboard) chính thức của các đơn vị vận hành, cả ba công cụ gồm ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic và Grok thuộc mạng xã hội X đều đồng loạt báo lỗi không thể truy cập.

Mặc dù sự cố kỹ thuật của các dịch vụ AI riêng lẻ không phải là điều hiếm gặp, việc cả ba nền tảng đầu ngành cùng "sập" vào cùng một thời điểm là hiện tượng rất bất thường.

Trợ lý lập trình trí tuệ nhân tạo Cursor cũng đã xác nhận gặp gián đoạn dịch vụ do ảnh hưởng dây chuyền từ sự cố của Grok và Claude.

Trong khi đó, Gemini của Google dường như không bị ảnh hưởng tại thời điểm này. Bất chấp lượng báo cáo lỗi từ người dùng có tăng nhẹ trong cùng khung giờ, Google vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo xác nhận sự cố nào.

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng tê liệt đồng loạt này có thể bắt nguồn từ sự cố của nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure - dịch vụ cũng đang ghi nhận lượng báo cáo lỗi gia tăng đột biến.

Dù có hợp tác với các nhà cung cấp hạ tầng khác bao gồm cả Google, cả ba nền tảng ChatGPT, Claude và Grok đều phụ thuộc rất lớn vào hạ tầng đám mây của Microsoft Azure để vận hành hệ thống.

... tiếp tục cập nhật

(Theo 9to5google)