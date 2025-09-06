Mới đây, bà N.T.Q (56 tuổi, ở Phú Thọ) bị ngã ngồi và mông trái đập xuống đất gây đau lưng kéo xuống phần đùi, tê nhức. Bà Q. đi chụp CT được chẩn đoán rách màng cứng, thoát vị đĩa đệm thắt lưng L4/L5, L5/S1 chèn ép rễ thần kinh, gây hẹp ống sống và đã có chỉ định phẫu thuật.

Tuy nhiên, vì lo ngại phẫu thuật có thể để lại biến chứng, bệnh nhân nghe hàng xóm mách bảo lựa chọn điều trị bằng lá thuốc với mong muốn giảm đau và nhanh hồi phục. Khi đến nhà thầy lang, bà Q. được nằm ra phản và thầy bẻ tay, giẫm lên lưng với lời hứa sẽ khỏi. Tuy nhiên, sau 8 ngày đắp thuốc, triệu chứng đau nhức không cải thiện khiến bệnh nhân nằm liệt giường, tình trạng này kéo dài trong 2 tuần.

Bệnh nhân được đưa đến một cơ sở y tế ở Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đau lưng dữ dội, tê bì hai chân, đau tăng khi thay đổi tư thế, phải di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung, chuyên gia phẫu thuật thần kinh cột sống, cho biết, việc đắp lá thuốc không thể giải quyết được tình trạng rách bao xơ, không thể kéo nhân nhầy đã thoát vị trở lại vị trí ban đầu, mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, viêm loét da và mô mềm. Đồng thời, một số động tác khi cố định (bó) lá thuốc vào cột sống khiến khối thoát vị chèn ép nặng hơn, gây tổn thương thần kinh, dẫn tới yếu cơ, teo cơ, thậm chí liệt.

Với tình trạng này, cần phẫu thuật loại bỏ đĩa đệm, giải phóng chèn ép và nẹp vít tạo độ vững cho cột sống. Đây là phương pháp hiện đại, sau 1 - 3 tháng người bệnh có thể trở lại lao động bình thường.

Ê-kíp phẫu thuật dưới sự hỗ trợ từ hệ thống máy C-arm 3D tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp điều hướng, định vị chính xác vị trí bắt vít. Sau 2 ngày, bệnh nhân có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng và sau 1 tháng bệnh nhân có thể quay trở lại bán hàng bình thường, không còn đau nhức.

PGS.Trung khuyến cáo, trong trường hợp gặp chấn thương cột sống hoặc đau nhức lưng, tê bì chân, bệnh nhân cần tới các bệnh viện có chuyên khoa thần kinh, cột sống để được thăm khám, điều trị theo đúng phác đồ. Đặc biệt, người bệnh không nên điều trị bằng các phương pháp chưa được kiểm chứng, cấp phép, tránh biến chứng nguy hiểm, thậm chí mất vận động.

