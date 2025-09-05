Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, ông H. xuất hiện tình trạng đau tức, đau thắt vùng ngực trái theo từng cơn ngắn, vài phút lại đỡ, kèm theo khó thở trong cơn. Đáng lo ngại, cơn đau xuất hiện cả khi nghỉ ngơi, đau tăng khi gắng sức. Ban đầu, ông chỉ nghỉ ngơi tại nhà, cho đến khi cơn đau trở nên dữ dội đến mức không ngủ nổi, ông mới quyết định đi thăm khám tim mạch.

Người đàn ông này có thói quen hút thuốc lá nhiều năm, từ khi còn trẻ. Sau đó, ông đã chuyển sang hút thuốc lào theo bố và chú, nghĩ rằng ít độc hại hơn.

Ngoài ra, khoảng 3 năm trước, ông H. đã phát hiện bị tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên.

Tại bệnh viện, ông H. được bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim và nhanh chóng chuyển lên phòng can thiệp để chụp mạch vành qua da.

Theo các bác sĩ lượng nicotine trong thuốc lào còn cao hơn thuốc lá.

“Tôi hút thuốc lá từ năm 14 tuổi, có thời điểm hút 1 bao/ngày, hút khoảng 10 năm thì chuyển sang thuốc lào và duy trì đến bây giờ. Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp mình bị nhồi máu cơ tim. Lúc nhập viện, tôi rất sợ vì thấy nhiều người không qua khỏi. Sau lần này, tôi chắc chắn từ bỏ thuốc lào và thuốc lá”, ông H. nói.

Theo bác sĩ Lê Đức Hiệp - chuyên khoa tim mạch, kết quả chụp cho thấy bệnh nhân bị hẹp rất nặng động mạch liên thất trước và hẹp 80-90% động mạch vành phải, nguy cơ diễn tiến rất xấu nếu không được can thiệp kịp thời. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định đặt stent động mạch liên thất trước để tránh biến chứng nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp.

Quá trình can thiệp, bác sĩ thấy động mạch liên thất trước của bệnh nhân bị hẹp rất nặng, nếu không can thiệp ngay có thể đối diện với các biến cố thường gặp do nhồi máu cơ tim như suy tim nặng dẫn tới sốc tim, rối loạn nhịp thất nguy hiểm đe dọa tính mạng. Rất nhanh chóng ê kíp đã can thiệp thành công và đặt 1 stent có kích thước 3.5 x 38mm, nhằm tái thông động mạch.

Trên phim chụp còn ghi nhận còn một tổn thương hẹp nặng khác, mức độ hẹp lên tới 90% ở động mạch vành phải. Tuy nhiên, đánh giá tổn thương, dòng chảy và tình trạng bệnh nhân, ê-kíp đã quyết định sẽ can thiệp thì hai trong thời gian nằm viện để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau 2 lần can thiệp, kết quả chụp siêu âm trong lòng mạch cho thấy stent áp sát thành mạch, dòng chảy khơi thông tốt, bệnh nhân không còn cảm thấy đau tức ngực.

Bác sĩ Hiệp cho biết thêm, hút thuốc lào lâu năm, cộng thêm tăng huyết áp không điều trị, chính là nguyên nhân dẫn đến hẹp mạch vành, nhồi máu cơ tim. Nhiều người cho rằng hút thuốc lào ít ảnh hưởng đến sức khỏe hơn thuốc lá nhưng thực tế lượng nicotine trong thuốc lào còn cao hơn, gây tổn hại nặng nề hơn cho tim mạch. Việc từ bỏ thói quen này là cách bảo vệ sức khỏe hiệu quả nhất, đặc biệt ở những người đang có sẵn các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

