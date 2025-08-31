Liên quan vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ ô tô, xe máy dưới chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội), ngày 31/8, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội, yêu cầu đánh giá mức độ ảnh hưởng kết cấu và triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho cầu.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Văn bản do ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Giám định – ký ban hành nêu rõ, ngay sau vụ việc, lãnh đạo Cục Giám định cùng Sở Xây dựng Hà Nội và chuyên gia Hội đồng Kiểm tra nhà nước về nghiệm thu công trình đã trực tiếp kiểm tra hiện trường.

Cục Giám định yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội: Kiểm tra hiện trạng cầu Vĩnh Tuy, chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác và các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định.

Sở phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình, đồng thời có biện pháp cần thiết như hạn chế khai thác, khoanh vùng nguy hiểm hoặc tiến hành sửa chữa ngay các hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn sử dụng và vận hành.

Sở Xây dựng Hà Nội được yêu cầu xây dựng, điều chỉnh phương án giao thông (nếu cần) để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông qua cầu.

Cục Giám định cũng đề nghị Sở Xây dựng báo cáo chi tiết các công việc đã triển khai, kết quả kiểm tra hiện trạng và kế hoạch tiếp theo, gửi về trước ngày 3/9.

Như VietNamNet đã đưa tin ngày 30/8 đã xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực dưới cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà (Hà Nội). Vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nặng về tài sản và làm ảnh hưởng một phần kết cấu công trình cầu.

Tại hiện trường, hàng trăm xe máy bị cháy trơ khung, nhiều dầm cầu ám khói, bê tông bong tróc để lộ thép. Lửa bùng dữ dội, khói đen bao trùm mặt cầu, khiến giao thông qua khu vực rối loạn. Sự việc khiến dư luận lo ngại về mức độ ảnh hưởng đến kết cấu cây cầu huyết mạch nối hai bờ sông Hồng.