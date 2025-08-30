XEM CLIP:

Đến hơn 14h cùng ngày, đám cháy tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội dập tắt.

Tại hiện trường, ước tính có hàng trăm phương tiện, gồm xe máy và xe ba bánh tự chế, bị cháy trơ khung. Các phương tiện được xếp thành 5 dãy san sát nhau, ước tính kéo dài cả trăm mét.

Do sức nóng của vụ cháy, hàng rào tôn tại bãi gửi xe đã bị đổ, dầm cầu bị ám khói đen.

Đáng chú ý, một số trụ cầu đã có hiện tượng bong tróc bê tông, trơ khung sắt.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi xe ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội.

"Khói đen đặc bốc lên rất nhanh, kèm theo mùi khét, khiến nhiều người đi trên cầu hoảng hốt. Tôi thấy nhiều người hoang mang, không biết cháy gì nên vội đứng lại xem", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Một nhân chứng khác chia sẻ thêm quan sát từ trên cầu Vĩnh Tuy, họ thấy có nhiều ô tô, xe máy ở bên trong và lửa bùng lên dữ dội. Đáng chú ý, khu vực này tập trung nhiều kho xưởng và phương tiện.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ vụ cháy.