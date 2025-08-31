Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hồng Thắng – Chủ tịch UBND phường Hồng Hà khẳng định, khu vực xảy ra hỏa hoạn “có giấy phép hoạt động”.

Tuy nhiên, cùng thời điểm, ông Phạm Việt Hùng – Phó Chủ tịch phường Hồng Hà lại cho biết: “Từ sau khi sáp nhập chính quyền 2 cấp, phường chưa từng cấp phép bất kỳ bãi trông giữ xe nào, kể cả bãi vừa xảy ra cháy”.

Ông Hùng cũng lý giải thêm, nếu bãi xe có giấy phép thì khả năng là do chính quyền cũ cấp. Hiện địa phương đang khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ cấp phép trước đây và làm rõ trách nhiệm liên quan.

Hàng trăm xe máy bị cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Trần Hữu Bảo – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các đơn vị chuyên môn của Sở đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Ngày 31/8, Sở Xây dựng sẽ họp với đơn vị quản lý cầu Vĩnh Tuy và đơn vị tư vấn giám sát nhằm đánh giá chi tiết vụ cháy, đồng thời lắng nghe các đề xuất giải pháp.

Trả lời câu hỏi về việc hỏa hoạn có ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy hay không, một lãnh đạo chuyên môn nhấn mạnh: “Không thể đánh giá bằng mắt thường, cần chờ kết quả kiểm định từ các đơn vị chuyên gia”.

Được biết, trước đây Sở Xây dựng cũng đã có văn bản gửi các đơn vị trông giữ xe trên địa bàn, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo ghi nhận, vụ cháy bùng phát vào khoảng 12h15 ngày 30/8. Hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế xếp thành 5 dãy san sát nhau, kéo dài hàng trăm mét đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung. Đám cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Hà Nội khống chế sau hơn 2 giờ.

Sức nóng từ đám cháy khiến hàng rào tôn bao quanh bãi xe đổ sập, nhiều vị trí dầm cầu Vĩnh Tuy bị ám khói đen, gây lo ngại về độ an toàn công trình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, đồng thời làm rõ tính pháp lý của bãi trông giữ xe.