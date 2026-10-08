Rạng sáng 8/10, nước mưa tràn vào phòng trọ ở phường Thủ Đức (TPHCM), một người đàn ông trong lúc thức dậy chuyển đồ đạc lên gác lửng đã bị điện giật tử vong.

Khoảng 3h15 cùng ngày, mưa lớn làm nước tràn vào phòng trọ số 84/6, hẻm 84, đường 11, khu phố 32, phường Thủ Đức. Thấy nước ngập, ông Nguyễn Thành Gian cùng bà Nguyễn Lê Ngân Ái thức dậy dọn dẹp.

Trong khi ông Gian đẩy xe máy đi gửi, bà Ái lên gác lửng trải tấm nhựa chuẩn bị đưa đồ lên cao. Đang ở trên gác, bà Ái nghe tiếng ông Gian kêu cứu. Nhìn xuống, bà thấy ông Gian đứng dưới nước, tay trái nắm chặt sợi dây điện và đang bị giật.

Bà Ái lập tức dập cầu dao trên gác lửng nhưng đoạn dây điện vẫn có dòng điện chạy qua. Nghe tiếng hô hoán, xóm trọ xung quanh chạy sang ngắt cầu dao tổng của dãy nhà. Lúc mọi người vào phòng, ông Gian đã gục xuống nước, tay vẫn dính vào dây điện.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường Thủ Đức phối hợp với Phòng PC01, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Tại ổ cắm điện phía trên máy giặt dưới gầm cầu thang, lực lượng chức năng thu giữ 1 đoạn dây điện đôi màu đỏ dài 48cm, bị tróc vỏ nhựa hở lõi đồng nhiều vị trí.

Theo nhận định ban đầu, trong lúc di chuyển đồ đạc, nạn nhân có thể đã bị trượt chân ngã nên chụp vào sợi dây điện bị rò rỉ. Hồ sơ bệnh án cấp cứu từ bệnh viện cũng xác nhận ông Gian tử vong do điện giật.

Ngay sau sự việc, UBND phường Thủ Đức đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.