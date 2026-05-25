TPHCM:

Xem clip:

Vụ cháy xảy ra vào lúc 5h40 ngày 25/5, tại chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh, TPHCM).

Hiện trường vụ cháy căn hộ tầng 10 chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: TK

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân sinh sống tại chung cư giật mình bởi những tiếng nổ nhỏ liên tiếp.

Ngay sau đó, họ phát hiện lửa kèm khói đen kịt bốc lên nghi ngút từ một căn hộ tầng 10, sát khu vực sân thượng của tòa nhà.

Phát hiện cháy, cư dân lập tức hô hoán, bấm chuông báo động rồi tìm đường thoát thân xuống đất. Do vụ việc xảy ra vào thời điểm sáng sớm, nhiều người còn chưa kịp tỉnh giấc nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

"Nghe tiếng nổ rồi người ta la hét 'cháy, cháy!', tôi chỉ kịp dắt tay mấy đứa nhỏ chạy vội xuống cầu thang bộ. Ra đến ngoài nhìn lên thấy lửa đỏ rực, khói đen bao trùm cả tầng trên cùng, ai cũng bủn rủn tay chân", một cư dân kể lại.

Xe thang được huy động đến hiện trường để dập lửa. Ảnh: TK

Một đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh được phong toả để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: TK

Tại hiện trường, hơn 100 người dân, trong đó có cả người già và trẻ em, tụ tập dưới lòng đường Đinh Bộ Lĩnh với gương mặt thất thần.

Nhận được tin báo, Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM lập tức điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, trong đó có 1 xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã triển khai vòi rồng, đồng thời sử dụng xe thang để tiếp cận căn hộ tầng cao nhằm khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan sang các nhà lân cận.

Đến khoảng 6h30, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, ngọn lửa làm hư hại nghiêm trọng nhiều đồ đạc, tài sản bên trong căn hộ tầng cao.

Cư dân hoảng loạn tháo chạy khỏi chung cư nơi xảy ra cháy. Ảnh: TK

Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần khu vực để phục vụ công tác chữa cháy, khiến giao thông qua tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh bị ùn ứ cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.