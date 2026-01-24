Khoảng 4h ngày 24/1, lửa bùng lên tại một căn hộ rộng 46m² ở tầng 5 chung cư Ehome S, phường Long Trường, TPHCM.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa khởi phát từ phòng khách rồi nhanh chóng lan rộng, khói đen bao trùm. Vụ cháy khiến chị N.T.L. (32 tuổi) cùng hai con gái (6 tuổi và 9 tuổi) bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: BM

Nghe tiếng chuông báo cháy, hàng trăm cư dân tháo chạy. Lực lượng PCCC điều động nhiều xe chuyên dụng và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phá cửa cứu 3 mẹ con chị L. ra ngoài trong tình trạng hôn mê.

Theo thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh, đơn vị đã tiếp nhận 3 nạn nhân trên. Trong đó, người mẹ bị bỏng 19%, ngưng tim, ngưng thở, đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Hai bé gái bị bỏng độ IIA, ngạt khói nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.