Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h hôm nay (9/1), tại cơ sở kinh doanh dịch vụ spa ở số 5, đường Lê Thánh Tôn (phường Sài Gòn, TPHCM).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: QM

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói, lửa bùng lên dữ dội từ tầng thượng của cơ sở spa. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người hoảng loạn.

Ngay khi nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) lập tức điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng, bao gồm xe thang, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ bị mắc kẹt tại sân thượng của ngôi nhà. Các chiến sĩ cứu hỏa đã triển khai xe thang, khẩn trương tiếp cận và đưa nạn nhân xuống đất an toàn.

Cảnh sát dùng xe thang để ứng cứu người phụ nữ mắc kẹt trên sân thượng ngôi nhà. Ảnh: QM

Đám cháy sau đó được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không cháy lan sang khu vực xung quanh.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng làm rõ.