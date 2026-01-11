XEM CLIP:

Khoảng 7h ngày 11/1, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 nằm phía sau chợ Bình Trưng (còn gọi là chợ Giồng Ông Tố) thuộc phường Bình Trưng, TPHCM.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm họp chợ khiến khu dân cư rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Lửa đỏ rực kèm khói đen bốc nghi ngút sau chợ Bình Trưng. Ảnh: ML

Theo người dân ở đây, lúc phát hiện khói lửa, họ hô hoán và huy động hàng chục bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ. Tuy nhiên, do các căn nhà được dựng tạm bợ bằng ván gỗ và các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Vụ cháy tạo ra cột khói đen bốc cao kèm theo nhiều tiếng nổ.

Hiện trường vụ cháy nằm sát vách chợ Bình Trưng, đe dọa trực tiếp đến khu vực kinh doanh. Lo sợ lửa bén sang sạp hàng, nhiều tiểu thương đã vội vã thu gom đồ đạc, di dời tài sản ra nơi an toàn, khiến hoạt động buôn bán bị gián đoạn.

Khói đen bao trùm khu vực. Ảnh: NH

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát được huy động đến hiện trường để khống chế đám cháy. Ảnh: NH

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường sở tại đã lập tức có mặt để phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và vận động người dân rời xa khu vực nguy hiểm.

Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để tiếp cận và khống chế đám cháy, không cho lửa lan rộng.

Sau khi khống chế đám cháy, lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường dãy nhà bị cháy nằm sát bờ sông Giồng Ông Tố.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Bình Trưng xác nhận vụ việc và cho biết công tác chữa cháy đã cơ bản hoàn tất.

“Qua thống kê sơ bộ, vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 5 căn nhà cấp 4 có kết cấu tạm bợ. Địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả”, vị lãnh đạo này thông tin.

Đến 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đang phong tỏa giao lộ Nguyễn Thị Định - Nguyễn Duy Trinh và các tuyến đường dẫn vào khu vực xảy ra hỏa hoạn. Lính cứu hỏa vẫn tiếp tục phun nước vào đám cháy để làm mát.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.