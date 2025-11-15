Khoảng 15h chiều nay (15/11), nhiều cư dân sinh sống tại chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông bất ngờ phát hiện lửa kèm khói đen bốc lên từ một căn hộ ở tầng 12.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HM

Căn hộ xảy ra hỏa hoạn không có người ở bên trong. Khi chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân nhanh chóng di chuyển theo thang bộ để sơ tán.

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội từ cửa sổ căn hộ, khói đen lan khắp hành lang.

"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng loa thông báo cháy gấp gáp. Mở cửa ra thấy hành lang bắt đầu có mùi khét, tôi chỉ kịp vơ lấy cái ví rồi cùng con nhỏ vội chạy xuống cầu thang bộ. Ai cũng nháo nhào, nhiều người còn chưa kịp xỏ dép", chị H.T., một cư dân sống tại tầng 9 chưa hết hoảng sợ kể lại.

Hàng trăm cư dân sơ tán xuống mặt đất. Ảnh: HM

Theo các nhân chứng, nhân viên ban quản lý chung cư lập tức di chuyển đến từng tầng để thông báo, yêu cầu cư dân nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, họ cũng cố gắng tiếp cận căn hộ bị cháy. Một số cư dân nhiệt tình hỗ trợ, kéo vòi nước từ dưới sân lên để khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TPHCM đã huy động nhiều xe chuyên dụng, bao gồm cả xe thang, tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng.

Cảnh sát dùng xe thang để tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: MH

Trong vòng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn nguy cơ lan sang các căn hộ lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.