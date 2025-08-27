Chiều 27/8, nhiều người đi trên đường Trần Quốc Toản phát hiện cầu chữ Y tại khu vực hồ Xuân Hương, qua phường Xuân Hương – Đà Lạt, bốc cháy, khói đen bốc cao. Người dân liền báo cơ quan chức năng rồi cùng tham gia dập lửa.

Lúc sau, đám cháy được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người, song các hạng mục bằng nhựa trang trí ở lan can, mặt cầu bị lửa thiêu rụi.

Cầu chữ Y tại khu vực hồ Xuân Hương ở Đà Lạt bốc cháy. Ảnh: N.X

Theo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, qua xác minh, bước đầu nghi ngờ rằng người dân mang hàng mã tới cầu chữ Y để đốt trong “tháng cô hồn”, nhưng do thiếu kiểm soát đã khiến đám cháy lan lên thành cầu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hồ Xuân Hương là danh thắng quốc gia tại trung tâm Đà Lạt, nơi có nhiều cầu chữ Y bằng bê tông và cốt thép cho người dân và du khách vui chơi, ngắm cảnh. Xung quanh hồ Xuân Hương, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống điện và sử dụng vật liệu nhựa để trang trí cầu, tạo điểm nhấn cho công trình.

Người dân thường đến thả cá phóng sinh vào ngày đầu năm mới, rằm tháng giêng, ngày ông Công ông Táo (23 tháng chạp) và các ngày rằm, mùng 1 âm lịch hằng tháng.