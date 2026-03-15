Tối 15/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh), xác nhận vụ cháy xảy ra tại quán kem M.X trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn phường. 

6bfd58c1 c189 4ad9 9286 4dd39e6450bc.jpeg
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng kem. Ảnh: Đ.X

Cụ thể, vào hồi 19h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kem trên.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC & CNCH nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người nhưng do ngọn lửa quá lớn, cửa hàng gần như bị thiêu rụi.

678b51fc 2429 432b 8905 33ed2b8f9af4.jpeg
Ngọn lửa bùng phát nhanh. Ảnh: Đ.X

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do chập điện điều hòa gây cháy. 

694e268b 3c05 4d64 9d8d 3b26a29673a5.jpeg
Cửa hàng kem gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Đ.X

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn.