Tối 15/3, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy phường Vàng Danh (tỉnh Quảng Ninh), xác nhận vụ cháy xảy ra tại quán kem M.X trên Quốc lộ 18, đoạn qua địa bàn phường.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại cửa hàng kem. Ảnh: Đ.X

Cụ thể, vào hồi 19h cùng ngày, cơ quan chức năng nhận tin báo xảy ra cháy tại cửa hàng kem trên.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC & CNCH nhanh chóng được điều động tới hiện trường để dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không có thiệt hại về người nhưng do ngọn lửa quá lớn, cửa hàng gần như bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng phát nhanh. Ảnh: Đ.X

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do chập điện điều hòa gây cháy.

Cửa hàng kem gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Đ.X

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cháy lớn tại căn hộ chung cư, hàng trăm cư dân hoảng loạn tháo chạy Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo cột khói đen dày đặc bốc cao từ căn hộ ở tầng 7 của một chung cư tại TPHCM, khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn. Nhiều người ôm theo con nhỏ, vội vã chạy xuống đất bằng cầu thang bộ để thoát thân.

Xe đầu kéo gặp tai nạn rồi bốc cháy, tài xế tử vong Xe đầu kéo đang lưu thông trên Quốc lộ 1 thì gặp tai nạn, lật nghiêng bên đường. Sau đó phương tiện bất ngờ bốc cháy, tài xế tử vong.