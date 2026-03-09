TPHCM:

Vụ cháy xảy ra lúc 17h ngày 9/3 tại khu vực sản xuất của một xưởng giấy trên đường Trần Thị Hè, phường Hiệp Thành, TP.HCM.

Thời điểm này, hàng chục công nhân đang làm việc bên trong xưởng hoảng loạn khi phát hiện khói đen bốc lên cuồn cuộn từ các kiện hàng. Do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giấy cuộn và bao bì thành phẩm, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Tại hiện trường, ngọn lửa bốc cháy dữ dội, tạo thành cột khói cao hàng chục mét. Nhiều công nhân hoảng sợ tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, một số công nhân nhanh chóng ứng phó, sử dụng xe nâng chuyên dụng di chuyển các kiện hàng ra khỏi khu vực cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại tài sản và ngăn đám cháy lan rộng.

Đồng thời, một nhóm khác dùng bình chữa cháy mini phun trực tiếp vào gốc lửa, phối hợp với nhóm điều khiển xe nâng để kiểm soát tình hình trước khi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp có mặt.

Công nhân sử dụng xe nâng chuyên dụng để di chuyển các kiện hàng ra khỏi khu vực cháy. Ảnh: HC

Nhận tin báo, lực lượng PCCC & CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhờ sự phản ứng kịp thời của lực lượng tại chỗ, khi cảnh sát tiếp cận, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai vòi rồng làm mát và cô lập các vị trí còn âm ỉ, ngăn nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.