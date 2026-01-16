XEM CLIP: Hiện trường vụ cháy ở chung cư (Nguồn: Người dân cung cấp)

Sáng 16/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an Phường Trường Vinh cho biết, một căn hộ chung cư nằm trên đường Đinh Lễ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 10h cùng ngày tại một căn hộ ở tầng 2 của khu chung cư. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, kèm theo khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ chung cư.

Hiện trường vụ hoả hoạn. Ảnh: Cắt từ clip

Khi phát hiện cháy, nhiều cư dân đã vội vàng rời khỏi khu vực nguy hiểm và nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Trường Vinh, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa. Ảnh: Cắt từ clip

"Khoảng 2-3 căn hộ thuộc chung cư này bị ảnh hưởng trong vụ hoả hoạn. Khu chung cư có khoảng 100 hộ dân sinh sống", đại diện UBND phường Trường Vinh thông tin.

Cũng theo vị này, đến khoảng 11h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang tiếp tục được làm rõ.