Sáng 27/12, Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội và công an của 3 tỉnh, thành phố tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu đô thị ở xã Gia Lâm (Hà Nội).

Tại buổi diễn tập, có 8 tình huống cháy, nổ, tai nạn... xảy ra liên tiếp, đồng thời, đám cháy phát triển nhanh và có hàng trăm người bị mắc kẹt cần được cứu nạn.

Sự cố xuất phát từ vụ nổ khí gas tại khu vực bếp quán ăn tầng 1 tòa nhà Technopark Tower, gây cháy lớn và làm sập đổ một phần kết cấu công trình.

Đám cháy nhanh chóng lan lên tầng 2, khói và khí độc bao trùm nhiều tầng, khiến hàng nghìn người trong tòa nhà hoảng loạn tìm cách thoát nạn; hệ thống báo cháy được kích hoạt.

Nhận tin báo, các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức trinh sát, khoanh vùng đám cháy và triển khai các mũi chữa cháy, cứu nạn.

Đám cháy tại chung cư phát triển nhanh, khói dày đặc hành lang, cầu thang bộ, buộc lực lượng chức năng phải tổ chức chữa cháy, cứu nạn khẩn trương, ngăn cháy lan sang các căn hộ khác.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cứu người như xe thang, ống tụt, cầu dây nghiêng, cáng cứu thương và mặt nạ lọc độc tại các độ cao khác nhau.

Trước diễn biến phức tạp, lực lượng và phương tiện của các sở, ngành, Bộ Tư lệnh Thủ đô, y tế, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an một số địa phương lân cận được huy động chi viện.

Đáng chú ý, tại cuộc diễn tập có nhiều robot chữa cháy hiện đại và thiết bị bay không người lái phục vụ trinh sát, đồng thời, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng điều động 2 máy bay trực thăng để cứu hộ cứu nạn.

Tại buổi diễn tập, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết nguy cơ về cháy, nổ vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trước tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng nhanh tại các thành phố khi trung bình mỗi ngày toàn quốc xảy ra khoảng 10 vụ cháy, 1 vụ nổ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, việc diễn tập này nhằm tăng cường khả năng thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý tình huống; đồng thời, nâng cao công tác phối hợp hiệp đồng trong tổ chức chữa cháy giữa các lực lượng trên địa bàn TP Hà Nội.