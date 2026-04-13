Thời điểm hơn 12h30 ngày 13/4, Công an phường Trung Mỹ Tây (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà số 53, đường Trương Thị Ngào.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân bàng hoàng phát hiện cột khói đen nghi ngút kèm mùi khét lẹt tỏa ra từ sân trước căn nhà số 53.

"Lúc đó lửa bùng lên nhanh lắm. Chúng tôi hô hoán nhau mang bình chữa cháy mini chạy qua, dùng cả vòi nước sinh hoạt để dập lửa nhưng bất thành. Trong sân toàn xe máy và vật dụng dễ cháy nên lửa táp dữ dội, không ai dám tiến lại gần", một nhân chứng kể lại.

Nhận tin báo, hàng chục Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM cùng nhiều xe chuyên dụng lập tức đến hiện trường. Nhờ sự can thiệp kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế, ngăn chặn cháy lan sang các hộ dân lân cận. Vụ việc không gây thương vong về người.

Tại hiện trường, toàn bộ sân nhà bị ám khói đen kịt; nhiều mảng tường bong tróc, vật dụng sinh hoạt bị biến dạng; phần mái che phía trước đổ sập, cửa kính vỡ vụn do nhiệt độ cao.

14 xe máy bị thiêu rụi. Ảnh: NT

Dãy xe máy gồm 14 chiếc bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt. Đây là phương tiện của các công nhân may mặc gửi trông giữ để làm việc gần đó.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.