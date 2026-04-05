Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cho biết đã kịp thời khống chế ngọn lửa và giải cứu 2 người mắc kẹt trong căn nhà 6 tầng trên đường Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán.

Cảnh sát phá cửa cuốn căn nhà cháy để tiếp cận hiện trường. Ảnh: PC07

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 1h45 cùng ngày. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành do cửa cuốn bị khóa chặt, khói đen bắt đầu bao trùm các tầng cao.

Nhận tin báo có người đang mắc kẹt bên trong, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) khu vực 5 lập tức điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 cũng được huy động chi viện khẩn cấp.

Cảnh sát leo thang bộ để tiếp cận hiện trường vụ cháy, giải cứu 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Ảnh: PC07

Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa triển khai mũi nhọn: một nhóm dùng thiết bị cắt cửa cuốn để mở đường vào tâm điểm đám cháy ở tầng trệt, nhóm khác phối hợp xe thang áp sát tầng 6 tìm kiếm người bị nạn.

Đám cháy nhanh chóng được dập tắt hoàn toàn, 2 người dân đang hoảng loạn trên tầng cao đã được cứu thoát an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể.