Tối 11/1, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại tiệm giặt ủi trên đường Nguyễn Ái Quốc (thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h45 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bốc lên từ khu vực cầu thang của tiệm giặt ủi nên hô hoán và kêu cứu. Do bên trong chứa nhiều quần áo, vải và các vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm khu vực.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ tiệm đang ở trên lầu đã kịp thời chạy xuống thoát thân nhưng bị bỏng ở tay. Sau khoảng 10 phút, ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ căn nhà một trệt một lầu và lan sang nhà cạnh bên.

Cảnh sát phải mặc áo chống cháy để tiếp cận bên trong căn nhà. Ảnh: Hoàng Anh

Lực lượng chức năng dùng thang leo lên khống chế đám cháy ở tầng trên. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, triển khai dập lửa và ngăn cháy lan. Giao thông qua khu vực này đượcphong tỏa tạm thời để phục vụ công tác chữa cháy.

Tại hiện trường, các chiến sĩ cảnh sát phải mặc đồ bảo hộ chuyên dụng, sử dụng thang tiếp cận tầng hai để tìm kiếm người mắc kẹt bên trong.

Khi phát hiện một người đang bám trên mái nhà của hàng xóm, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa nạn nhân xuống đất an toàn và chuyển đến bệnh viện.

Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Ảnh: Hoàng Anh

Đến hơn 20h30, vụ cháy cơ bản được khống chế, tuy nhiên nhiều vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.