Chiều 7/1, Công an TPHCM đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại một du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h10 cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trên du thuyền, sau đó lan nhanh, bao trùm toàn bộ du thuyền.

Cảnh sát tiến hành dập lửa.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện (4 cano chữa cháy, 5 xe cứu hỏa...) đến hiện trường để dập lửa.

Đến 17h, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy.

Khói từ đám cháy bốc lên mù mịt, lan sang khu dân cư khiến nhiều người phải sơ tán. Theo người dân, du thuyền này hoạt động kinh doanh nhà hàng trên sông.

Tiếp tục cập nhật...