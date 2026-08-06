Đến 9h sáng nay (6/8), lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà 2 tầng nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu (phường Bình Lợi Trung) để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, vào khoảng 4h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại khu vực tầng trệt của căn nhà.

Lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM tiếp cận hiện trường vụ cháy nhà. Ảnh: BT

Thời điểm xảy ra cháy, khu vực tầng trệt được cho thuê kinh doanh cà phê đang khóa cửa. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy cùng xe máy, bàn ghế và xe pha chế khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành do cửa khóa trong và vật dụng cản trở lối tiếp cận.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TPHCM nhận tin báo cháy lúc 4h04 cùng ngày.

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 16 lập tức điều động 4 xe chuyên dụng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ cấp tốc đến hiện trường.

Theo PC07, khi hỏa hoạn bùng phát, bên trong căn nhà có 3 người. Một người kịp chạy thoát, còn hai người bị mắc kẹt giữa đám cháy. Nhiều vật dụng dễ bắt lửa như quần áo, tủ gỗ... khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, đồng thời tạo ra lượng lớn khói độc bao trùm căn nhà.

Tầng trên kín gió không có khoảng hở thoát khói buộc lực lượng trinh sát phải tiếp cận từ mái tầng 2 để tìm kiếm nạn nhân.

Hình ảnh cảnh sát đưa các nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy ra ngoài. Ảnh: PC07

Cảnh sát sau đó tiếp cận khu vực bếp tầng trệt, đưa 2 nạn nhân mắc kẹt ra ngoài chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên, do bị ngạt khói quá nặng, ông Nguyễn Tất Th. (40 tuổi, chủ nhà) và con trai là cháu Nguyễn Hoàng T.A. (12 tuổi) đều không qua khỏi.

Đến 4h25, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 20m2 diện tích căn nhà, lực lượng chức năng kịp thời ngăn cháy lan, bảo vệ an toàn khoảng 102m2 còn lại.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.