Sự việc đau lòng xảy ra rạng sáng 5/9 tại căn nhà cho thuê để ở kết hợp kinh doanh tạp hóa, rau củ quả ở địa chỉ 10/29B đường TTN12 (Khu phố 8, phường Đông Hưng Thuận, TPHCM).

Theo báo cáo từ chính quyền địa phương Đông Hưng Thuận, thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội đã khiến ông T.V.T (40 tuổi) tử vong tại chỗ.

Vợ ông T. là bà Đ.T.N (40 tuổi) cùng con gái T.P.U. (16 tuổi) bị thương nặng, nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, do tiên lượng chấn thương quá nặng, bà N. đã tử vong vào chiều cùng ngày. Hiện cháu U. vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TK

Trước đó, ngay khi nhận tin báo cháy, lực lượng PCCC tại chỗ phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH KV12 (Phòng PC07) đã có mặt kịp thời, khống chế và dập tắt ngọn lửa lúc 2h10.

Ngay sau sự cố, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hưng Thuận đã trực tiếp thăm hỏi, trao hỗ trợ ban đầu 22 triệu đồng cho thân nhân.

Đến nay, địa phương vẫn đang phối hợp chặt chẽ với khu phố để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai vợ chồng xấu số, đồng thời cử lực lượng đồng hành chăm lo cho sức khỏe của cháu U.

Các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an phường điều tra, làm rõ nguyên nhân gây cháy.