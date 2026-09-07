Đến 9h ngày 7/9, Công an phường Tân Sơn Nhì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn. Xe cứu thương cùng lực lượng y tế túc trực sẵn sàng ứng cứu.

Lực lượng chức năng đã rào chắn một đoạn đường Tân Kỳ Tân Quý qua nơi xảy ra hỏa hoạn và điều hướng giao thông sang lối thay thế.

Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy khách sạn ở TPHCM. Ảnh: MK

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện khói đen bốc nghi ngút từ bên trong khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý nên đến kiểm tra. Thời điểm này, cửa cuốn chính của khách sạn đang đóng kín, bên trong vang lên nhiều tiếng đập cửa hô hoán, kêu cứu.

Ngay lập tức, người dân địa phương đã hỗ trợ phá cửa, giải cứu các nạn nhân, đồng thời gọi điện báo lực lượng chức năng.

Một nhân chứng tại hiện trường kể lại: "Ban đầu, tôi nghe tiếng la ó lớn tưởng có đánh nhau. Khi chạy lại gần tôi mới biết bên trong có người bị mắc kẹt đang đập cửa kêu cứu. Trên tầng thượng, một số người hoảng loạn tìm cách thả dây để đu sang các nhà liền kề nhằm thoát nạn".

Xe cứu thương túc trực tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: MK

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác dập lửa và cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng toàn thân ám khói, được người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ hoặc chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong khách sạn. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát, thống kê thiệt hại sau vụ cháy.